18°
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Arif Erkin Güzelbeyoğlu son yolculuğuna uğurlandı! Yabancı Damat oyuncuları cenazede birbirlerini teselli etti

Usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Gözyaşlarının sel olduğu cenaze törenine Yabancı Damat dizisinde birlikte rol aldıkları Binnur Kaya ve Tülin Oral sarılarak birbirlerini teselli etti.

Arif Erkin Güzelbeyoğlu son yolculuğuna uğurlandı! Yabancı Damat oyuncuları cenazede birbirlerini teselli etti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.10.2025
14:46
|
GÜNCELLEME:
18.10.2025
14:46

Yabancı Damat'ın Memik Dede'si Arif Erkin Güzelbeyoğlu için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde ilk olarak anma töreni yapıldı, usta daha sonra ise son yolculuğuna uğurlandı. Birol Güven, oyuncu Suna Selen, sanatçı başta olmak üzere camiasından birçok isim, ailesi ve sevenleri katıldı.

YABANCI DAMAT OYUNCULARI ARİF ERKİN GÜZELBEYOĞLU'NUN CENAZE TÖRENİNDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Bir döneme damga vuran Yabancı Damat dizisinde rol alan usta isimler Arif Erkin Güzelbeyoğlu'na son görevlerini yapmka için törenine geldi.

Arif Erkin Güzelbeyoğlu son yolculuğuna uğurlandı! Yabancı Damat oyuncuları cenazede birbirlerini teselli etti

Yabancı Damat dizisinin Nazire'si Binnur Kaya ile dizinin Eftelya'sı Tülin Oral cenazede birbirilerine uzun uzun sarılarak teselli etti. İki usta oyuncu daha sonra Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun kızının yanına giderek başsağlığı diledi.

Arif Erkin Güzelbeyoğlu son yolculuğuna uğurlandı! Yabancı Damat oyuncuları cenazede birbirlerini teselli etti

MAHSUN KIRMIZIGÜL, SOSYAL MEDYADAN ÜZÜNTÜSÜNÜ DİLE GETİRDİ

Mahsun Kırmızıgül, usta oyuncunu çlümü sonrası "Bugün içimde ağır bir sessizlik var. Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun vefat haberini aldım.. Ah Arif abim ah.. O, set kapandığında bile içimizde ışık bırakmayı bilen nadir insanlardandı. “Beyaz Melek”te omuz omuza dururken, “Hayat Devam Ediyor”da aynı nefesi paylaşırken, ondan yalnızca oyunculuğu değil; sabrı, hakkaniyeti ve insan kalmanın inceliğini öğrendik. Bilgeydi; konuşmadığında bile kalbinize dokunurdu. İyi bir usta, iyi bir abi, iyi bir insandı. Arif abi, sen hep kalimizde kalacaksın. Ruhun şad, mekânın cennet olsun. Ailesine, sevdiklerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Arif Erkin Güzelbeyoğlu son yolculuğuna uğurlandı! Yabancı Damat oyuncuları cenazede birbirlerini teselli etti
