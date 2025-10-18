Burak Özçivit artık bıktı! Cevap vermek bile istemedi

Sık sık arabalarıyla gündeme gelen Burak Özçivit, son olarak Kuruluş Osman dizisiyle de ayrılmasının ardından yurtdışına yerleşecek iddiaları gündeme geldi. Burak Özçivit'in yeni otomobilinde iddialara son noktayı koydu.

BURAK ÖZÇİVİT

Geçtiğimiz haftalarda gazeteci Mehmet Üstündağ, "Gel Konuşalım" programında Özçivit'in mal varlıklarını satışa çıkarması "yurt dışına taşınma ve boşanma iddialarını gündeme getirdi.

Tüm bu söylentilerin ardından Burak Özçivit, geçtiğimiz gün Kuruçeşme'deki bir benzin istasyonunda yeni aldığı lüks otomobiliyle objektiflere yakalandı. keyfi yerinde olan Burak Özçivit, hakkında çıkan iddialara cevap verdi.

Hakkında çıkan haberler hakkında konuşmak istemeyen Burak Özçivit, artık bu tür haberlerden çok sıkıldığını dile getirdi. Böylece Burak Özçivit, Fahriye Evcen ile boşanma haberlerine son noktayı koymuş oldu.