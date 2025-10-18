Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Burak Özçivit artık bıktı! Cevap vermek bile istemedi

Son haftalarda lüks araçlarını ve milyonluk evlerini elden çıkarıp yurt dışına taşınmaya hazırlandığı iddiası hakkında konuşan Burak Özçivit, çıkan yalan haberlerden sıkıldığını belirtti. Ünlü oyuncu, ''Sürekli yalanlıyorum zaten çoğu haberi. Konuşmaya bile değmez'' diyerek iddialara son noktayı koydu.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.10.2025
13:42
|
GÜNCELLEME:
18.10.2025
13:53

Sık sık arabalarıyla gündeme gelen , son olarak dizisiyle de ayrılmasının ardından yurtdışına yerleşecek iddiaları gündeme geldi. Burak Özçivit'in yeni otomobilinde iddialara son noktayı koydu.

BURAK ÖZÇİVİT

Geçtiğimiz haftalarda gazeteci Mehmet Üstündağ, "Gel Konuşalım" programında Özçivit'in mal varlıklarını satışa çıkarması "yurt dışına taşınma ve boşanma iddialarını gündeme getirdi.

Burak Özçivit artık bıktı! Cevap vermek bile istemedi

Tüm bu söylentilerin ardından Burak Özçivit, geçtiğimiz gün Kuruçeşme'deki bir benzin istasyonunda yeni aldığı lüks otomobiliyle objektiflere yakalandı. keyfi yerinde olan Burak Özçivit, hakkında çıkan iddialara cevap verdi.

Burak Özçivit artık bıktı! Cevap vermek bile istemedi

Hakkında çıkan haberler hakkında konuşmak istemeyen Burak Özçivit, artık bu tür haberlerden çok sıkıldığını dile getirdi. Böylece Burak Özçivit, ile boşanma haberlerine son noktayı koymuş oldu.

Burak Özçivit artık bıktı! Cevap vermek bile istemedi
#burak özçivit
#kuruluş osman
#Fahriye Evcen
#Yeni Araba
#Boşanma İddiaları
#Magazin
