Ünlü spiker Korhan Abay yıllar sonra otobüs beklerken görüntülendi

Bir dönemin efsane ismi TRT spikeri, tiyatrocu ve sunucu Korhan Abay, uzun süre sonra kameralara yansıdı. Geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda otobüs beklerken görüntülenen Abay, eski günlerden samimi bir şekilde bahsetti.

KORHAN ABAY YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Otobüs beklerken kameralara yansıyan Korhan Abay, "Nasılsınız, neler yapıyorsunuz?" sorusuna "İyiyim vallahi, fena değil. Uğraşıyoruz işte. Emekli olduk, ama hâlâ aktifiz. Kendi oluşturduğumuz kurumsal yarışmalar yapıyoruz. Bilgi yarışmaları, futbol maçları, gibi oyunlar düzenliyoruz. Oldukça yoğunum aslında." dedi.

Emeklilik günlerinin nasıl geçtiğini anlatan Abay, "Evde köpeklerimiz var, onlarla ilgileniyorum. Onlar benim dostlarım." diyerek sade yaşam tarzını anlattı.

Yıllarca ekranlarda izlenen Abay, "Eskiden herkes tanıyordu, şimdi o kadar fazla tanımıyorlar. Bu sayede rahat rahat gezebiliyorum." sözleriyle gülümsetti. Tiyatroya olan ilgisinin sürdüğünü dile getiren Korhan Abay, "Bir iki teklif geldi, biri Sabahattin Ali'nin oyunuydu. Geçen gün Ali Poyrazoğlu da aradı, belki yeniden tiyatro yaparız. Özledim sahneleri." diyerek sahneye dönme sinyali verdi.