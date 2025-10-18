Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Ünlü spiker Korhan Abay yıllar sonra otobüs beklerken görüntülendi

Bir dönemin efsane TRT spikeri ve tiyatro sanatçısı Korhan Abay, yıllar sonra Nişantaşı'nda otobüs beklerken görüntülendi. Neler yaptığından bahseden Korhan Abay, "Emekli olduk ama hâlâ üretmeye devam ediyoruz." dedi.

Ünlü spiker Korhan Abay yıllar sonra otobüs beklerken görüntülendi
18.10.2025
18.10.2025
saat ikonu 13:05

Bir dönemin efsane ismi spikeri, tiyatrocu ve Korhan Abay, uzun süre sonra kameralara yansıdı. Geçtiğimiz gün 'nda otobüs beklerken görüntülenen Abay, eski günlerden samimi bir şekilde bahsetti.

KORHAN ABAY YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Otobüs beklerken kameralara yansıyan Korhan Abay, "Nasılsınız, neler yapıyorsunuz?" sorusuna "İyiyim vallahi, fena değil. Uğraşıyoruz işte. Emekli olduk, ama hâlâ aktifiz. Kendi oluşturduğumuz kurumsal yarışmalar yapıyoruz. Bilgi yarışmaları, futbol maçları, gibi oyunlar düzenliyoruz. Oldukça yoğunum aslında." dedi.

Ünlü spiker Korhan Abay yıllar sonra otobüs beklerken görüntülendi

günlerinin nasıl geçtiğini anlatan Abay, "Evde köpeklerimiz var, onlarla ilgileniyorum. Onlar benim dostlarım." diyerek sade yaşam tarzını anlattı.

Ünlü spiker Korhan Abay yıllar sonra otobüs beklerken görüntülendi

Yıllarca ekranlarda izlenen Abay, "Eskiden herkes tanıyordu, şimdi o kadar fazla tanımıyorlar. Bu sayede rahat rahat gezebiliyorum." sözleriyle gülümsetti. Tiyatroya olan ilgisinin sürdüğünü dile getiren Korhan Abay, "Bir iki teklif geldi, biri Sabahattin Ali'nin oyunuydu. Geçen gün Ali Poyrazoğlu da aradı, belki yeniden yaparız. Özledim sahneleri." diyerek sahneye dönme sinyali verdi.

Ünlü spiker Korhan Abay yıllar sonra otobüs beklerken görüntülendi
