18°
Dilan Polat'ın intihar girişiminde bulunduğu iddiasına Engin Polat'tan cevap

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Dilan Polat'ın intihar girişiminde bulunduğu iddiası sosyal medyanın gündemine düştü. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlamak üzereyken polis ekipleri tarafından kurtarıldığı iddiasına Engin Polat'tan yalanlama geldi.

Dilan Polat'ın intihar girişiminde bulunduğu iddiasına Engin Polat'tan cevap
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.10.2025
saat ikonu 14:17
|
GÜNCELLEME:
18.10.2025
saat ikonu 14:21

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonunun test sonuçları açıklandı. Kan ve saç örnekleri alınan 19 ünlü isim arasında yer alan 'ın test sonucu pozitif çıktı. Dilan Polat'ın intihar girişiminde bulunduğu ancak polis ekipleri tarafından engellendiği iddia edildi.

DİLAN POLAT'IN İNTİHAR ETTİĞİ İDDİALARINA İLK CEVAP ENGİN POLAT'TAN GELDİ

Gazeteci Adem Metan'ın iddiasına göre; Dilan Polat, intihar etmek için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne geldi. Dilan Polat, eşi ve polis ekipleri tarafından ikna edilerek köprüden indirildi.

Dilan Polat'ın intihar girişiminde bulunduğu iddiasına Engin Polat'tan cevap

Engin Polat sosyal medya paylaşımında, intihar iddialarını yalanladı. Engin Polat, Dilan Polat'ın ifadesini paylaştı ve "18.10.2025 tarihinde saat 12:10 sıralarında kendi sevk ve idaremdaki plakalı araç ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Kuzey Köprü çıkışı seyir üzerinde olduğum esnada bir anda kendimi kötü hissettim. Rahatsızlığımdan dolayı çarpıntım oldu, geçirdim ardından aracımı köprü çıkışında dörtlülerimi yakarak sağa çektim ve ardından eşime ulaşıp kendisine konum attım. Biraz süre köprü çıkışında eşimi bekledim. Daha sonra eşim yanıma geldi, ardından polis ekipleri yanıma geldiler. Bana herhangi bir problem olup olmadığını sordular, benim köprü çıkışında durma sebebim intihar amaçlı değildir. Kendimi kötü hissettiğim için trafik kazasına sebep olmamak için sağa çekip eşimi bekledim. Konu ile ilgili kimseden davacı ve şikayetçi değilim. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir.” iddiaların hiçbir gerçeklik barındırmadığını belirtti.

Dilan Polat'ın intihar girişiminde bulunduğu iddiasına Engin Polat'tan cevap

Engin Polat daha sonra "Ablasına giderken panik atak geçirip trafik ve kendi güvenliğini düşünerek köprü çıkışında arabayı çekip beni aradı olay bu." diyerek tüm iddiaları reddetti.

Dilan Polat'ın intihar girişiminde bulunduğu iddiasına Engin Polat'tan cevap
