18°
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Ünlü rapçi Mısır gümrüğünde gözaltına alındı! 2 kiloluk altın zincir başını derde soktu

Amerikalı rapçi Bandman Kevo, Kahire'de gümrük kontrolünde geçici olarak gözaltına alındı. 2 kilo ağırlığındaki altın zinciriyle ülkeden ayrılmaya çalışan rapçi, sosyal medyada gündem oldu.

Amerikalı Bandman Kevo, gümrüğünde gözaltına alındı. 2 kiloluk zinciriyle ülkeden ayrılmaya çalışan Bandman Kevo, sosyal medyada gündem olurken, zincirin bu kadar yüksek değerde bir takının ülkeye kişisel eşya olarak sokulamayacağı gerekçesiyle beyan edilmediğini ileri sürdü.

RAPÇİ BANDMAN KEVO'NUN ALTIN ZİNCİRİ BAŞINA İŞ AÇTI

görevlileri, Bandman Kevo'nun altın zincirinin Mısır'dan satın alınmış olabileceği iddiasını öne sürdü ve rapçiden takının kendisine ait olduğunu kanıtlamasını istedi. Yetkililer, özellikle seyahatten önce zinciri taktığına dair bir fotoğraf veya belge talep etti.

Ünlü rapçi Mısır gümrüğünde gözaltına alındı! 2 kiloluk altın zincir başını derde soktu

Belgelendirme yapamadığı belirtilen Bandman Kevo'nun kısa süreli olarak gözaltına alındığı, zincire ise geçici olarak el konulduğu açıklandı. Olayın sosyal medyada yayılmasıyla birlikte rapçinin hayranları ve takipçileri Mısır makamlarına tepki gösterdi.

Ünlü rapçi Mısır gümrüğünde gözaltına alındı! 2 kiloluk altın zincir başını derde soktu

Bandman Kevo'nun yaşadığı bu gümrük krizi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı, sanatçının haksız yere alıkonulduğunu savunurken bazıları ise gümrük kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ünlü rapçi Mısır gümrüğünde gözaltına alındı! 2 kiloluk altın zincir başını derde soktu
