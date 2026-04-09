Uzak Şehir dizisinde Engin Şef kimdir? Engin Şef'i oynayan Mehmet Aykaç kaç yaşında, sevgilisi var mı, hangi dizilerde oynadı?

UZak Şehir dizisine Şef Engin rolüyle katılacak olan karizmatik genç oyuncu Mehmet Aykaç'ın özel hayatı izleyiciler arasında yoğun ilgi gördü. UZak Şehir dizisi fanları arama motorunda Engin Şef rolünü üstlenen Mehmet Aykaç'ın özel hayatını araştırmaya başladı. Peki Uzak Şehir dizisinin yeni oyuncusu Mehmet Aykaç kimdir, kaç yaşında? Mehmet Aykaç hangi dizilerde oynadı, Mehmet Aykaç'ın sevgilisi var mı?

Pazartesi akşamlarının favori dizisi , oyuncu kadrosuna dahil ettiği Mehmet Aykaç ile birlikte dikkatleri üzerine çekiyor. Heyecan dolu gelişmeleriyle her hafta reyting sıralamasında üst sıralarda yerini alan Uzak Şehir dizisi, iddialı oyuncu kadrosu ve olayarıyla izleyicileri ekran başına topluyor. Dizinin 55. bölümünden itibaren Uzak Şehir yeni bölümlerde yerini almaya devam eden Ceren Moray, 'Meryem' karakteri ile dizinin reytinglerini arttırır iken Alya'nın komşusu Engin Şef olarak ekrana gelecek olan Mehmet Aykaç'ın kim olduğu merak ediliyor. Uzak Şehir dizisinin Engin Şef'ini oynayacak olan Mehmet Aykaç kimdir, kaç yaşında? Mehmet Aykaç'ın rol aldığı yapımlar neler?

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Pazartesi akşamlarının favori dizisi Uzak Şehir, oyuncu kadrosuna Mehmet Aykaç'ı dahil ederek dikkat çekiyor.
Mehmet Aykaç, Uzak Şehir dizisinde 'Engin Şef' karakterini canlandıracak.
Mehmet Aykaç, 1992 yılında Hatay'da doğmuştur.
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera ve Koro Şarkıcılığı Bölümü mezunudur.
Kamera önündeki ilk deneyimini 'Eski Hikaye' dizisiyle yaşamıştır.
Daha önce O Ses Türkiye yarışmasına katılmıştır.
Kırgın Çiçekler dizisindeki Serhat rolüyle tanınmıştır.


UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN ENGİN ŞEF'İ MEHMET AYKAÇ KİMDİR?

Uzak Şehir dizisinin oyuncu kadrosuna eklenen ekran yıldızı yüksek olan oyuncu Mehmet Aykaç, genç neslin yakından takip ettiği başarılı isimlerden biridir.

1992 yılında Hatay'da dünyaya gözlerini açan Mehmet Aykaç, Üniversiteyi İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera ve Koro Şarkıcılığı Bölümünde aldığı başarılı notlar sayesinde tamamlamıştır.

OYUNCU MEHMET AYKAÇ'IN MERAK EDİLEN KARİYERİ VE İLK DİZİSİ:

Kamera önündeki ilk acemiliğini 'Eski Hikaye' dizisi ile atan genç oyuncu Mehmet Aykaç, bir zamanlar TV8 kanalının ilgiyle takip edilen şarkı yarışma programı olan O Ses Türkiye'de kendini göstermiştir.

Televizyon ekranlarındaki asıl ününü ise ATV'nin popüler gençlik dizisi olan Kırgın Çiçekler'de Serhat rolüyle yaşayan Mehmet Aykaç, burada ismini geniş bir kitleye taşımıştır.

Şimdilerde ise Aykaç, reyting rekortmen dizilerden olan Uzak Şehir dizisinde 'Engin Şef' olarak mutfak hünerlerini göstermeye geliyor.

MEHMET AYKAÇ'IN SEVGİLİSİ VAR MI?

Menajerliğini Ahmet Koraltürk'ün yürüttüğü bilinen genç oyuncu Mehmet Aykaç ile ilgili en çok merak edilenlerden birisi de ilişkisinin olup olmadığıdır.

Magazin gündeminde bir dönem adı tıpkı kendisi gibi oyuncu olan Gülper Özdemir ile anışan Mehmet Aykaç'ın şuan içerisinde hayatında birinin olup olmadığı bilinmemektedir.

MEHMET AYKAÇ'IN ROL ALDIĞI PROJELER:

2012 / O Ses Türkiye - Kendisi (Yarışmacı) (Star TV)
2013 / Eski Hikâye - Atakan (TRT 1)
2014 / Sil Baştan - Mete (Star TV)
2015-2018 / Kırgın Çiçekler - Serkan Özgün (atv)
2018-2019 / Bir Litre Gözyaşı - Ali (Kanal D)
2021-2022 / Kıbrıs: Zafere Doğru - Erdil (TRT 1)
2022 / İyilik - Sinan (FOX)
2022-2023 /Etkileyici - Poyraz (GAİN)
2023 / Kader Bağları - Savaş Tanyürek (FOX)

