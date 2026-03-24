Rapçi Vahap Canbay, son günlerde gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Ümraniye’de meydana gelen olayla dikkatleri üzerine çekti. Sahne adıyla Canbay olarak bilinen isim, eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak için genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı gittikleri yerde silahlı saldırı da bulunuldu. Meydana gelen durumlarla birlikte Vahap Canbay’ın özel hayatı merak edildi. Peki, Vahap Canbay kimdir? Vahap Canbay kaç yaşında, aslen nereli? Canbay'ın gerçek adı ne? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

VAHAP CANBAY KİMDİR?

Rap dünyasında sevilerek dinlenen isim Vahap Canbay, son günlerde gündeme gelmeye devam ediyor. Son yılların en dikkat çeken rapçilerinden biri olan Canbay, 10 Kasım 1997 yılında dünyaya gelmiştir. Kamuoyunda yer alan bilgilere göre, Canbay’ın müziğe ilgisi küçük yaşlarda oluşmaya başlamıştır.

Küçük yaşta başlayan bu ilgi şimdilerde onun şarkı söylemek isteyen kimliğini de geliştirmektedir. Rap alanında da özellikle arabesk ezgilerini rap ritimleriyle harmanlamayı seven bir isim.

Rap alanında kendine has özellikleriyle ve sesiyle izleyiciyi kendine çekmektedir. Geniş bir dinleyici kitlesi bulunan isim, sahne de dinleyiciyi ritimleriyle ve sözleriyle bağlıyor. Özellikle de genç dinleyiciler tarafından sevilerek takip ediliyor.

VAHAP CANBAY KAÇ YAŞINDA?

Rap isim Vahap Canbay, kamuoyunda yer alan bilgilere göre, 10 Kasım 1997 yılında dünyaya gelmiştir. Şimdilerde 28 yaşında olan Vahap Canbay, şarkılarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

VAHAP CANBAY ASLEN NERELİ?

Vahap Canbay, İstanbul’da yaşasa da Malatyalıdır. Ancak hayatının belli bir dönemini İstanbul’da geçirmektedir. Yaşamını İstanbul’da sürdüren Vahap Canbay, yayınladığı şarkılarıyla küçükten büyüğe herkesin dikkatini çekmeye devam ediyor.

CANBAY'IN GERÇEK ADI NE?

Canbay ismiyle rap dünyasında tanınan Vahap Canbay’ın gerçek adı Vahap’tır. Ancak rap dünyasında Canbay’ı kullanan isim, son zamanlarda sıklıkla gündemdeki yerini alıyordu.

VAHAP CANBAY’IN SEVGİLİSİ KİM?

Vahap Canbay’ın özel hayatını dair merak edilenlerden biri de eski sevgilisi oldu. Çünkü geçtiğimiz günlerde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’yla gündeme bomba gibi düştüler. Kısa bir süre önce kendisi gibi şarkı söyleyen Aleyna Kalaycıoğlu ile ilişki yaşamış daha sonra da ayrılmışlar.