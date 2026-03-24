 | Selime Albayrak

Zeynep Artukmac kimdir? Zeynep Artukmac kaç yaşında, kiminle sevgili?

Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşadığı iddia edilen Zeynep Artukmac’ın kim olduğu merak ediliyor. Son günlerde magazin basınında oldukça dikkat çeken isimler arasında yer alan Zeynep Artukmac’ın özel hayatına dair detaylar araştırılıyor. Peki, Zeynep Artukmac kimdir? Zeynep Artukmac kaç yaşında, kiminle sevgili? İşte detaylar…

Zeynep Artukmac, şimdilerde başarılı ve yakışıklı oyuncu ile birlikte anılıyor. Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşadığı iddia edilen Zeynep Artukmac’ın özel hayatına ilişkin detaylar araştırılıyor. Kuruluş Orhan dizisinde ‘Orhan Bey’ karakteriyle izleyici karşısına çıkan Mert Yazıcıoğlu ile adı aşk dedikodularına çıkan Zeynep Artukmac’ın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Zeynep Artukmac kimdir? Zeynep Artukmac kaç yaşında? Zeynep Artukmac kiminle sevgili? Zeynep Artukmac hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Zeynep Artukmac’a dair bilinmeyenler…

ZEYNEP ARTUKMAC KİMDİR?

Zeynep Artukmac, Türk psikiyatr, yazar ve sunucu Gülseren Buğdaycıoğlu’nun torunudur. Şimdilerde adı aşk dedikodularıyla gündeme gelen Artukmac, Mert Yazıcıoğlu ile birlikte olduğu haberleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Eğitim hayatına Ankara’da başlayan Artukmac, TED Ankara Koleji’nden mezun oldu.

İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini başarıyla tamamlayan Zeynep Artukmac, yükseköğrenimini Bilkent Üniversitesi’nde tamamlayarak mezun oldu. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde lisans eğitimi alan Artukmac, üniversite kariyeri boyunca görsel tasarım alanlarında kendini geliştirdi.

ZEYNEP ARTUKMAC KAÇ YAŞINDA?

Gülseren Buğdaycıoğlu’nun torunu olarak tanınan Zeynep Artukmac, hakkında kamuoyunda sınırlı bilgiler yer alıyor. Özel hayatını daha çok gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Artukmac’ın doğum tarihine ve kaç yaşında olduğuna ilişkin net bir bilgi bulunmuyor.

Genç yaşlarda olduğu bilinen Zeynep Artukmac, özellikle eğitim alanındaki başarıları ve medya sektöründeki güçlü kimliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Bilkent Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü mezunu Artukmac,m edya, içerik üretimi ve görsel tasarım gibi alanlarda aktif rol üstleniyor.

Kariyerine medya ve yapım sektöründe adım atan Zeynep Artukmac, Türkiye’nin önemli yapım şirketlerinden biri olan OGM Pictures bünyesinde çeşitli görevler üstleniyor. İlk olarak stajyer yönetmen asistanı olarak sektöre giriş yapan Artukmac, sonrasında proje geliştirme asistanı olarak görev aldı.

ISTANBUL’74 Arts & Culture Platform’da pazarlama stajyeri olarak da çalışan Zeynep Artukmac, organizasyon ve marka yönetimi gibi alanlarda deneyim kazanarak kariyerine yön verdi. Instagram’da 14 bin 700’den fazla takipçisi bulunan Artukmac, aynı zamanda genç ünlü isimlerle de bağlantı halinde…

ZEYNEP ARTUKMAC KİMİNLE SEVGİLİ?

'nun torunu Zeynep Artukmac’ın başarılı ve yakışıklı oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile sevgili olduğu iddia ediliyor. Bir mekân çıkışı birlikte görüntülenen Zeynep Artukmac ve Mert Yazıcıoğlu aşk dedikodularıyla magazin gündeminde yerini alıyor.

İkili arasındaki aşk iddiaları ise kısa sürede hızla yayılırken, Zeynep Artukmac ve Mert Yazıcıoğlu’ndan gelen henüz resmi ve doğruluğu kanıtlanmış bir bilgi kamuoyunda yer almıyor.

