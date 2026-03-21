Editor
 | Ezgi Sezer

Mervenur Topugil kimdir? Mervenur Topugil kaç yaşında, mesleği nedir?

Güven Kıraç’ın, genç sevgilisi Mervenur Topugil ile sunuculuğunu üstlendiği gezi programlarının çekimleri sırasında yakınlaştığı öne sürülmüştü. İkili dün akşam ise Kıraç’ın yer aldığı projenin galasında birlikte görüntülendi. Bu haberin ardından ‘Mervenur Topugil kimdir? Mervenur Topugil kaç yaşında, mesleği nedir?’ şeklinde araştırmalar yapıldı.

Güven Kıraç’ın genç sevgilisi Mervenur Topugil ile sunuculuğunu üstlendiği gezi programlarının çekimleri sırasında yakınlaştığı iddia edilmişti. İkili, dün akşam Kıraç’ın yer aldığı projenin galasında birlikte görüntülendi. Bu gelişmenin ardından, “Mervenur Topugil kimdir? Kaç yaşında ve mesleği ne?” soruları gündeme geldi.

MERVENUR TOPUGİL KİMDİR?

Mervenur Topugil, özellikle gezi programlarının sunuculuğunu yapmasıyla tanınıyor. Mesleki kariyerinde 30’dan fazla ülkeyi gezme fırsatı bulduğu biliniyor. Ancak Topugil’in özel hayatına dair internette neredeyse hiç bilgi yer almıyor.

MERVENUR TOPUGİL GÜVEN KIRAÇ’LA NASIL TANIŞTI?

Mervenur Topugil’in özel hayatına dair bilgiler oldukça sınırlı. Ancak iddialara göre, Güven Kıraç, genç sevgilisi Topugil ile sunuculuğunu üstlendiği gezi programlarının şehir dışı çekimleri sırasında yakınlaştı.

MERVENUR TOPUGİL MESLEĞİ NEDİR?

Topugil’in ekibinde yer alan Murat Fıçıcı sayesinde “Varuna Gezgin” programı kapsamında 30’dan fazla ülke gezme fırsatı bulduğu belirtiliyor. Öte yandan, Topugil’in, Güven Kıraç’ın eski eşi Başak Kıraç’ın da sık sık ziyaret ettiği ünlü bir otelin yeme-içme ve misafir ilişkileri bölümünde çalıştığı öğrenildi.

Ayrıca Topugil’in, Güven Kıraç ile birlikte bir ajans kurduğu ve sektörde yetenek yöneticisi olarak faaliyet gösterdiği biliniyor.

GÜVEN KIRAÇ KİMDİR?

Güven Kıraç, 5 Nisan 1960 tarihinde İstanbul’da Abhaz kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 63 yaşındaki oyuncu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı mezunu. 1986’dan bu yana televizyon dizileri, reklam filmleri ve sinema projelerinde rol aldı.

İki yıl devlet tiyatrosu sanatçısı olarak çalıştıktan sonra istifa eden Kıraç, Adana Devlet Tiyatrosu’nda ve çeşitli özel tiyatrolarda önemli oyunlarda sahne aldı. 1995 yılında Garanti Bankası reklamındaki “sınırsız hizmet veren taksici” rolüyle geniş kitlelerce tanındı. 1997’de Zeki Demirkubuz’un yönettiği Masumiyet filmindeki Yusuf rolü ile ÇASOD, MGD ve İsrail Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini kazandı.

TALENTBANK'I KURDULAR

Birlikte bir ajans kuran ikilinin kurdukları ajansın açıklamasında şu ifadeler yer alıyor:
“Talentbank, markaları ve yaratıcı yetenekleri ilham verici projeler için bir araya getiren, İstanbul merkezli bir yaratıcı iş birliği ağıdır. Stratejik pazarlama yaklaşımlarıyla yetenek yönetiminde uzmanlaşmış olup, markalara, reklam ajanslarına ve prodüksiyon şirketlerine doğru projeler için doğru yeteneklerle ortaklık kurmalarında rehberlik eder. Tüm disiplinlerden yaratıcıları kapsayan Talentbank, etkili yetenek iş birlikleri ve teknoloji odaklı, yenilikçi içerik üretim modellerine odaklanır. Türkiye’nin en büyük ve en etkili yaratıcı iş birliği ağı olma hedefiyle yola çıkan Talentbank, gücünü sağlam bir yetenek havuzundan, son teknoloji altyapısından ve yaratıcılığın gücüne inanan karar vericilerin güveninden alır.”

