 | Ezgi Sezer

Güven Kıraç yeni sevgilisiyle galada! Hem performansı hem de özel hayatıyla gündeme geldi

Türk sinema ve tiyatro dünyasının usta isimlerinden Güven Kıraç, yeni filmi “Kardeşler Araştırma”nın gala gecesinde hem performansı hem de özel hayatıyla gündeme geldi. Uzun yıllardır sahne ve ekran projelerinde sergilediği başarılı oyunculuğuyla tanınan Kıraç, bu kez hem rol aldığı yapım hem de yanında yer alan genç sevgilisiyle dikkatleri üzerine çekti.

GİRİŞ:
21.03.2026
saat ikonu 09:44
GÜNCELLEME:
21.03.2026
saat ikonu 09:47

Türk sinema ve tiyatrosunun sevilen isimlerinden Güven Kıraç, yeni filmi “Kardeşler Araştırma”nın gala gecesinde hem sahnedeki performansıyla hem de özel hayatıyla dikkat çekti. Uzun yıllar boyunca sahne ve ekrandaki başarılarıyla tanınan Kıraç, bu kez hem rol aldığı film hem de yanındaki genç sevgilisi Mervenur Topugil ile gala gecesinin odak noktası oldu.

GÜVEN KIRAÇ VE YENİ SEVGİLİSİYLE GALADA

Güven Kıraç , yeni filmi “Kardeşler Araştırma”nın gala gecesinde genç sevgilisiyle kameralara yansıdı. Ünlü isim gecede hem projesiyle hem de özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekti.

KARDEŞLER ARAŞTIRMA FİLMİNİN BAŞROLLERİ VE KONUSU

“Kardeşler Araştırma” filmi, Türk sinemasının son dönemde dikkat çeken komedi projeleri arasında yer alıyor. Filmde Kıraç’a, stand-up dünyasından tanınan ve sevilen komedi oyuncusu Cem Gelinoğlu eşlik ediyor. Üçlü, filmde farklı karakterleri oynayarak izleyicilere eğlenceli bir hikâye sunmayı hedefliyor.

GALA GECESİNDE ODAK NOKTASI SEVGİLİSİ OLDU

Gala gecesi, sinema dünyasından pek çok ismin katılımıyla oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Ancak gecenin en çok konuşulan detaylarından biri, 65 yaşındaki Güven Kıraç’ın genç sevgilisi Mervenur Topugil ile birlikte etkinliğe katılmasıydı. Aynı zamanda birlikte bir ajans kurdukları ve Topugil’in yetenek yöneticisi olarak sektörde faaliyet gösterdiği biliniyor.

Gece boyunca oldukça neşeli ve samimi tavırlar sergileyen çift, basın mensuplarının ve hayranların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Gala sonrası kulis önünde görüntülenen Kıraç ve Topugil, davetlilerle yakından ilgilenerek sıcak bir atmosfer oluşturdu. Özellikle hayranlarının fotoğraf taleplerini geri çevirmeyen Kıraç, mütevazı tavırlarıyla bir kez daha takdir topladı.

Etkinlik sırasında Kıraç’ın filmde birlikte rol aldığı Toprak Sağlam ile ayaküstü sohbet etmesi de dikkat çekti. İkili, kısa süreli sohbetlerinde hem film sürecini hem de gala gecesinin heyecanını değerlendirdi. Bu samimi anlar, davetliler tarafından ilgiyle izlendi.

25 FİLM VE POLL FİLMS İMZASI TAŞIYOR

“Kardeşler Araştırma” filmi, 25 Film ve Poll Films imzası taşıyor. Yapım, güçlü oyuncu kadrosu ve mizahi diliyle şimdiden sinemaseverlerin merakla beklediği projeler arasında yer alıyor. Gala gecesindeki enerjik atmosfer de filmin gişede iddialı olabileceğinin sinyallerini veriyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Usta oyuncu Güven Kıraç babası Güner Kıraç'ı kaybetti
