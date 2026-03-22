Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Biyografi
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak

Hakan Sabancı’nın Pakistanlı sevgilisi Halima Sadia Khan kimdir? Halima Sadia Khan kaç yaşında, mesleği ne?

Hakan Sabancı’nın yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Halima Sadia Khan’ın kim olduğu araştırılıyor. Hakan Sabancı ile birlikte tatile çıktığı söylenen Pakistanlı oyuncunun özel hayatına dair detaylar merak ediliyor. Peki, Hakan Sabancı’nın Pakistanlı sevgilisi Halima Sadia Khan kimdir? Halima Sadia Khan kaç yaşında, mesleği ne? İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Hakan Sabancı'nın Pakistanlı sevgilisi Halima Sadia Khan kimdir? Halima Sadia Khan kaç yaşında, mesleği ne?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.03.2026
saat ikonu 13:39
|
GÜNCELLEME:
22.03.2026
saat ikonu 13:39

’nın, Pakistanlı kız arkadaşı Halima Sadia Khan ile birlikte tatile çıktığı iddia edildi. Aşk hayatıyla sık sık gündemde yerini alan Hakan Sabancı’nın, bu kez Halima Sadia Khan ile sevgili olduğu ortaya atıldı. İkilinin benzer lokasyonlardan yaptıkları paylaşımlar “birlikteler” yorumunu beraberinde getirdi. Halima Sadia Khan’ın yaptığı paylaşımlar ise dikkatlerden kaçmadı. Ünlü oyuncunun eline kına ile yazdırdığı “H.S” harfleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bunun üzerine Hakan Sabancı’nın yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Pakistanlı Halima Sadia Khan kim olduğu merak edildi. Hakan Sabancı ile birlikte tatile çıktığı söylenen Pakistanlı oyuncunun özel hayatına dair detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Hakan Sabancı’nın Pakistanlı sevgilisi Halima Sadia Khan kimdir? Halima Sadia Khan kaç yaşında? Halima Sadia Khan mesleği ne? Halima Sadia Khan hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Halima Sadia Khan’a dair bilinmeyenler…

HAKAN SABANCI’NIN PAKİSTANLI SEVGİLİSİ HALİMA SADİA KHAN KİMDİR?

Türkiye’nin önde gelen iş adamlarından biri olan Hakan Sabancı’nın Pakistanlı Halima Sadia Khan ile sevgili olduğu iddia edildi. Hareketli aşk hayatıyla sık sık gündemde yerini alan Hakan Sabancı’nın, bu kez Halima Sadia Khan ile birlikte olduğu öne sürüldü. İkilinin sosyal medya hesaplarından aynı lokasyonda çekilmiş paylaşımlar yapması dikkatlerden kaçmadı.

Hakan Sabancı’nın Pakistanlı sevgilisi Halima Sadia Khan kimdir? Halima Sadia Khan kaç yaşında, mesleği ne?

Oyuncu olduğu bilinen Halima Sadia Khan, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi oturdu. Pakistanlı ünlü oyuncunun özel hayatına dair detaylarda merak edildi. Halima Sadia Khan, aynı zamanda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncunun eline kına ile yazdırdığı “H.S” harfleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kimileri bu harfleri 'Hakan Sabancı' diye yorumlarken, kimileri ise oyuncunun kendi adının baş harfleri olduğunu ileri sürdü.

Hakan Sabancı’nın Pakistanlı sevgilisi Halima Sadia Khan kimdir? Halima Sadia Khan kaç yaşında, mesleği ne?

Şimdilerde adını Hakan Sabancı ile geniş kitlelere duyuran Pakistanlı Halima Sadia Khan, daha çok özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Başarılı oyunculuk kariyeriyle adından söz ettiren Halima Sadia Khan, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Hakan Sabancı’nın Pakistanlı sevgilisi Halima Sadia Khan kimdir? Halima Sadia Khan kaç yaşında, mesleği ne?

HALİMA SADİA KHAN KAÇ YAŞINDA?

Hakan Sabancı ile aşk dedikodularıyla adını duyuran Halima Sadia Khan, 9 Ekim 1987 tarihinde dünyaya geldi. Günümüz itibarıyla 38 yaşında olan Halima Sadia Khan, eğitimini ‘İşletme’ bölümünde tamamlayarak mezun oldu. Sonrasında kariyerine farklı bir yön veren Halima Sadia Khan, oyunculuk sektörüne atıldı.

Hakan Sabancı’nın Pakistanlı sevgilisi Halima Sadia Khan kimdir? Halima Sadia Khan kaç yaşında, mesleği ne?

HALİMA SADİA KHAN MESLEĞİ NE?

Halima Sadia Khan, Pakistanlı bir televizyon ve film oyuncusudur. Pakistan televizyon dizisi Khuda Aur Muhabbat'ın 1. ve 2. sezonlarında oynadığı Emaan rolüyle adını duyuran Halima Sadia Khan, Maryam Periera dizisinde Maryam rolüyle izleyici karşısına çıktı.

Hakan Sabancı’nın Pakistanlı sevgilisi Halima Sadia Khan kimdir? Halima Sadia Khan kaç yaşında, mesleği ne?

Kariyerine birçok farklı proje sığdıran Halima Sadia Khan, sosyal medyada da aktif olarak rol oynuyor. Instagram hesabında 3 milyondan fazla takipçisi bulunan Halima Sadia Khan, şimdilerde ünlü iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündemde yerini alıyor.

ETİKETLER
#hakan sabancı
#Magazin Haberleri
#Aşk Dedikoduları
#Halima Sadia Khan
#Pakistanlı Oyuncu
#Biyografi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.