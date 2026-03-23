Zehra Zümrüt Selçuk kimdir? Zehra Zümrüt Selçuk kaç yaşında, kiminle evli, çocuğu var mı?

Zehra Zümrüt Selçuk kimdir? Zehra Zümrüt Selçuk kaç yaşında? Zehra Zümrüt Selçuk kiminle evli? Zehra Zümrüt Selçuk çocuğu var mı?

ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK KİMDİR?

Zehra Zümrüt Selçuk, Türk ekonomist, araştırmacı ve Türkiye'nin ilk Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanıdır. Eski Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak dikkatleri üzerine çeken Selçuk, 2018-2021 yılları arasında görev yapmış bir siyasetçidir. Daha çok siyasetçi kimliğiyle adından söz ettiren Selçuk, ekonomist ve araştırmacı kişiliğiyle de tanınmaktadır.

Zehra Zümrüt Selçuk, ilk ve ortaöğretimi süresince okula sırasıyla İzmir, Siirt ve Giresun illerinde devam etti. Selçuk, daha sonra lise eğitimini 1996 yılında Ankara Atatürk Anadolu Lisesinden mezun olarak tamamladı. Daha sonra yükseköğretim kariyerine adım atan Selçuk, Türkiye 49.'su olarak Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümünü tam burslu olarak kazandı. Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümünü İktisadi ve İdari Bilimler fakülte üçüncüsü olarak tamamladı.

Eski Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Amerika Birleşik Devletleri'nde Michigan Üniversitesinde ekonomi doktorası eğitimine, Teksas Eyalet Üniversitesinde devam etti. 2003-2007 yılları arasında Teksas Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak bir süre çalışan Selçuk, daha sonra farklı alanlara yöneldi.

ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK KAÇ YAŞINDA?

Zehra Zümrüt Selçuk, 1979 yılında Ordu’da dünyaya geldi. Günümüz itibarıyla 47 yaşında olan Selçuk, eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'un kızıdır. Kariyeri boyunca pek çok farklı alanda boy gösteren Selçuk, bir dönem İslam İşbirliği Teşkilatı organlarından İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezinde (SESRIC) çalıştı.

Sonrasında aynı kurumda yöneticilik yapan Selçuk, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Ankara temsilciliği, Kadın Platformu üyeliği, Satrançla Büyüyorum Derneği yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

Zehra Zümrüt Selçuk, 9 Temmuz 2018'de Türkiye'nin ilk Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atandı. Ruhsar Pekcan ile 66'ıncı hükümette yer alan iki kadın bakandan birisi olan Selçuk, 21 Nisan 2021'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alındı.

ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK KİMİNLE EVLİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Zehra Zümrüt Selçuk, Aydın Selçuk ile evlidir. Yaklaşık 19 yıldır birlikte oldukları bilinen çift, özel hayatını gözlerden uzak yaşamaktadır. Eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'un kızı olan Zehra Zümrüt Selçuk'un çocuğu olup olmadığına dair kamuoyuna yansıyan net bir bilgi bulunmamaktadır.

