Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Biyografi
Avatar
Editor
 | Canan Okur

İzzet Yıldızhan nereli? İzzet Yıldızhan hangi otelin sahibi?

Ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan, son günlerde adının karıştığı adli soruşturma ve çarpıcı açıklamalarıyla sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu. Gözaltı haberi sonrası İzzet Yıldızhan’ın kim olduğu ve özellikle memleketi de merak konusu oldu. Peki İzzet Yıldızhan aslen nerelidir? İzzet Yıldızhan hangi otelin sahibi, neden gündemde? İşte İzzet Yıldızhan’a dair merak edilen tüm detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.03.2026
saat ikonu 17:15
|
GÜNCELLEME:
22.03.2026
saat ikonu 17:15

Türk halk müziğinin sevilen ismi İzzet Yıldızhan, Mart 2026 itibarıyla Kubilay Kundakçıoğlu cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Bu gelişme sonrası İzzet Yıldızhan’ın özel hayatı da yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti. Arama motorlarında gözaltı sonrası ‘İzzet Yıldızhan nerelidir?’, ‘İzzet Yıldızhan hangi otelin sahibi?’ gibi sorular hızla aranmaya başlandı. İşte İzzet Yıldızhan ile ilgili merak edilen tüm detaylar…

İZZET YILDIZHAN NERELİ??

Aslen Diyarbakırlı olan İzzet Yıldızhan, 1 Nisan 1963 tarihinde Diyarbakır’ın Çermik ilçesine bağlı Sinek köyünde doğdu.

On çocuklu bir ailenin en küçüğü olan ünlü isim, çocukluk yıllarında kan davası nedeniyle ailesiyle birlikte Adana’ya göç etmiştir. İlkokul eğitimini yarıda bırakan Yıldızhan, pamuk tarlalarında ve kebapçılarda çalışmıştır.

’ın müzik hayatına başlaması ise 1980 yılında, Ankara’da TRT sanatçısı Fevzi Atlıoğlu ile tanışması sonrası başlamıştır. İzzet Yıldızhan, 1981 yılında sahne almaya başlayarak, tamamen müzik sektörüne yönelmiştir.

İZZET YILDIZHAN HANGİ OTELİN SAHİBİ?

Ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan, turizm sektöründeki yatırımlarıyla da dikkat çekmektedir. Yıldızhan, İzmir'in kalbi Çankaya'da bulunan DoubleTree by Hilton İzmir - Alsancak otelinin sahibidir.

21 katlı ve yaklaşık 115 odalı bu lüks yatırım, Hilton Grubu ile yapılan franchising anlaşmasıyla işletiliyor. Sanatçının ayrıca Ankara’da da benzer bir otel yatırımı bulunduğu ve yurt dışında, özellikle Özbekistan’da yeni projeler üzerinde çalıştığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

İZZET YILDIZHAN NEDEN GÜNDEMDE?

İzzet Yıldızhan’ın gündemde olmasının sebebi ise, hakkında yürütülen cinayet soruşturmasıdır. Mart ayı başında yaşanan Kubilay Kundakçıoğlu cinayetiyle ilgili olarak ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alınmıştır. İzzet Yıldızhan’ın gözaltına alındığı ile ilgili gelen iddialar sosyal medyada geniş yankı buldu.

ETİKETLER
#İzzet Yıldızhan
#türk halk müziği
#Kubilay Kundakçıoğlu Cinayeti
#Doubletree By Hilton İzmir
#Diyarbakırlı
#Biyografi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.