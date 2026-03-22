İzzet Yıldızhan nereli? İzzet Yıldızhan hangi otelin sahibi?

Türk halk müziğinin sevilen ismi İzzet Yıldızhan, Mart 2026 itibarıyla Kubilay Kundakçıoğlu cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Bu gelişme sonrası İzzet Yıldızhan’ın özel hayatı da yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti. Arama motorlarında gözaltı sonrası ‘İzzet Yıldızhan nerelidir?’, ‘İzzet Yıldızhan hangi otelin sahibi?’ gibi sorular hızla aranmaya başlandı. İşte İzzet Yıldızhan ile ilgili merak edilen tüm detaylar…

İZZET YILDIZHAN NERELİ??

Aslen Diyarbakırlı olan İzzet Yıldızhan, 1 Nisan 1963 tarihinde Diyarbakır’ın Çermik ilçesine bağlı Sinek köyünde doğdu.

On çocuklu bir ailenin en küçüğü olan ünlü isim, çocukluk yıllarında kan davası nedeniyle ailesiyle birlikte Adana’ya göç etmiştir. İlkokul eğitimini yarıda bırakan Yıldızhan, pamuk tarlalarında ve kebapçılarda çalışmıştır.

İzzet Yıldızhan’ın müzik hayatına başlaması ise 1980 yılında, Ankara’da TRT sanatçısı Fevzi Atlıoğlu ile tanışması sonrası başlamıştır. İzzet Yıldızhan, 1981 yılında sahne almaya başlayarak, tamamen müzik sektörüne yönelmiştir.

İZZET YILDIZHAN HANGİ OTELİN SAHİBİ?

Ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan, turizm sektöründeki yatırımlarıyla da dikkat çekmektedir. Yıldızhan, İzmir'in kalbi Çankaya'da bulunan DoubleTree by Hilton İzmir - Alsancak otelinin sahibidir.

21 katlı ve yaklaşık 115 odalı bu lüks yatırım, Hilton Grubu ile yapılan franchising anlaşmasıyla işletiliyor. Sanatçının ayrıca Ankara’da da benzer bir otel yatırımı bulunduğu ve yurt dışında, özellikle Özbekistan’da yeni projeler üzerinde çalıştığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.



İZZET YILDIZHAN NEDEN GÜNDEMDE?

İzzet Yıldızhan’ın gündemde olmasının sebebi ise, hakkında yürütülen cinayet soruşturmasıdır. Mart ayı başında yaşanan Kubilay Kundakçıoğlu cinayetiyle ilgili olarak ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alınmıştır. İzzet Yıldızhan’ın gözaltına alındığı ile ilgili gelen iddialar sosyal medyada geniş yankı buldu.