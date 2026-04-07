TV8'in sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz, yeni haftasında da tüm hızıyla sürüyor. Yeni haftanın yeni yarışmacıları tek tek Yemekteyiz mutfağında yer alarak 200 bin TL için mücadele edecek. Bu haftanın dikkat çeken isimleri arasında Ahmet Bey'de yer alıyor. Elinden her iş gelen Ahmet Bölüç, yarışmanın ilk dakikalarından itibaren yoğun ilgiyle karşılandı. Yemekteyiz izleyicileri Ahmet Bey'in özel hayatı ve mesleği hakkında pek çok detayı merak ediyor. Peki Yemekteyiz Ahmet kimdir, aslen nereli? Ahmet Bölüç evli mi, ne iş yapıyor? İşte detaylar...

HABERİN ÖZETİ Yemekteyiz Ahmet kimdir, aslen nereli? Yemekteyiz Ahmet Bölüç ne iş yapıyor? TV8'de yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 6-10 Nisan haftası yarışmacılarından Ahmet Bölüç, mutfaktaki yeteneği ve özel hayatıyla dikkat çekiyor. Ahmet Bölüç, aslen Afyonkarahisarlı ve Afyon mutfağıyla iç içe büyümüş. Evli ve 4 çocuk babası olan Ahmet Bey, el lezzetine güveniyor ve büyük ödülü kazanması halinde çocuklarının eğitimine harcamayı düşünüyor. Çiftçilik yapan Ahmet Bey, aynı zamanda alaylı bir aşçı, kaymak ve tereyağı üreticisi ve büyük baş hayvancılıkla ilgileniyor. Yemekteyiz'de 6-10 Nisan haftasında yarışan diğer isimler Elif Cındık, Sema Develioğlu, Elif Coşkun ve Fırat Korkmaz.

YEMEKTEYİZ AHMET BÖLÜÇ KİMDİR, ASLEN NERELİ?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Ahmet Bey, 6-10 Nisan haftasında 3. gün mutfağa girecek ve Cuma günü 200 bin TL büyük ödül mücadele edecek.

Bu hafta masada iki alaylı aşçıdan biri olan Ahmet Bölüç hem sempatik halleri hem de meslek hayatıyla yarışmadaki rakiplerinin ve Zuhal Topal'ın da ilgisini çekmeyi başardı.

Aslen Afyonkarahisarlı olan Ahmet Bey, Afyon mutfağıyla iç içe büyümüş bir isim. Yarışmaya getirdiği tereyağı ise Zuhal Topal'ı mest etti. Evli ve 4 çocuk sahibi olan Ahmet Bey, el lezzetine ise oldukça güveniyor. Yarışmada 200 bin TL'yi kazanması halinde, çocuklarının eğitimine harcamayı düşünüyor.

YEMEKTEYİZ AHMET BÖLÜÇ NE İŞ YAPIYOR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 4. günü mutfağa giren ismi Ahmet Bey'in meslek hayatı ise oldukça geniş bir alana yayılıyor. Çiftçilik yapan Ahmet Bey aynı zamanda hem alaylı aşçı hem de kaymak ve tereyağı üretimi yapıyor.

8 tane köpeği bulunan Ahmet Bölüç, büyük baş hayvancılıkla yakından ilgileniyor. 320 yıldır da aşçı olarak görev alan Ahmet Bey, bu alanda eğitim almasa da, alaylı bir aşçı olarak, mutfak tecrübesine oldukça güveniyor.

YEMEKTEYİZ 6-10 NİSAN HAFTASINDA KİMLER YARIŞIYOR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz hafta içi her gün 17:00'de TV8 ekranlarında olmaya devam ediyor. Her hafta 200 bin TL büyük ödül dağıtılan yarışmada lezzetler birbiriyle yarışıyor. Her detaya önem verilen ve tabakların titizlikle değerlendirildiği Yemekteyiz'de 6-10 Nisan haftasında yarışan isimler de netleşti.

1. gün yarışan ismi Elif Cındık

2. gün yarışan ismi Sema Develioğlu

3. gün yarışan ismi Ahmet Bölüç

4. gün yarışan ismi Elif Coşkun

5. gün yarışan ismi Fırat Korkmaz