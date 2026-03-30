Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz'in yeni haftası yine kahkahası bol başladı. Lezzetli sunumların ve yöresel tatların yer aldığı Yemekteyiz'de Cuma günü yapılan büyük final gününde en yüksek puanı toplayan kişi 200 bin TL'nin sahibi oluyor. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz 2. gün yarışan ismi Ali kimdir, aslen nereli? Yemekteyiz Ali Maral ne iş yapıyor, evli mi? İşte Yemekteyiz izleyicisinin radarına giren Ali Bey hakkında merak edilen tüm detaylar...

HABERİN ÖZETİ Yemekteyiz Ali Maral kimdir, kaç yaşında? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ali Maral mesleği nedir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 2. gün yarışmacısı Ali Maral hakkında bilgiler paylaşıldı. Ali Maral, 44 yaşında ve aslen Ağrılıdır. Kendisi 20 yıllık aşçı ve bir çocuk babasıdır. Eğer büyük ödülü kazanırsa ailesiyle tatile gitmek istediğini belirtmiştir. Yarışmaya İstanbul Sancaktepe'den katılıyor.

YEMEKTEYİZ ALİ MARAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

TV8'in fenomen yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 2. gün mutfakta ter döken isim Ali Bey oldu. Yeni haftanın başlamasıyla beraber arama motorlarında aranılan başlıklar arasında yer alan Ali Maral'ın kim olduğu, memleketi ve mesleği de merak ediliyor.

Yemekteyiz Ali Maral aslen Ağrılıdır ve 44 yaşındadır. Kendinden emin tavırlarıyla izleyicinin radarına giren Ali Bey, bir çocuk babasıdır. Eğer 200 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olursa, bu parayı ailesiyle tatil yapmak için harcayacağını söyledi.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ALİ MARAL MESLEĞİ NEDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in dikkat çeken ismi Ali Bey yarışmaya İstanbul Sancaktepe'den katılıyor ve yaklaşık 20 yıllık aşçı.

Meslek hayatında edindiği tüm teknik bilgileri kendi gününde göstermeyi planlayan Ali Maral, el lezzetine de oldukça güveniyor. İşyerlerin eyemek yapan ve yaklaşık 1500 - 2000 kişiye yemek çıkartan Ali Bey daha ilk günden rakiplerinin gözünü korkuttu.

ZUHAL TOPAL’LA YEMEKTEYİZ 30 MART - 3 NİSAN HAFTASINDA KİMLER YARIŞIYOR?



Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de 30 Mart - 3 Nisan haftasında yarışan isimler ise şu şekilde...

Yemekteyiz 1. Gün yarışan yarışmacısı – Aynur Hanım

Yemekteyiz 2. gün yarışan yarışmacısı – Ali Maral

Yemekteyiz 3. gün yarışan yarışmacısı – Yusuf Güven

Yemekteyiz 4. gün yarışan yarışmacısı – Emel Karaaslan

Yemekteyiz 5. gün yarışan yarışmacısı – Ece Aydınak

YEMEKTEYİZ 27 MART 2026 CUMA GÜNÜ 200 BİN TL'Yİ KİM ALDI?

İngiltere kökenli Come Dine With Me formatının Türkiye uyarlaması olan Yemekteyiz yarışması her Cuma 200 bin TL büyük ödül vermeye devam ediyor. Geçen hafta Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 27 Mart 2026 Cuma günü kazanan isim 2 kişi oldu.

Yemekteyiz'de 2. gün yarışan Garanfil Çiçek Hagverdiyeva ile 3. gün yarışan İrem Ayıkoğlu toplam 35 puan alarak haftanın en yüksek puanını alan yarışmacılar oldu. İki yarışmacı da 200 bin TL'yi aralarında bölüşmek üzere yarışmadan ayrıldılar.