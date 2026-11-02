Yemekteyiz Büşra kimdir? Kaç yaşında, nereli, evli mi, ne iş yapıyor?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın yarışmacıları belli oldu. Haftanın dikkat çeken isimlerinden Büşra, hazırladığı yemeklerle rakiplerinden puan almak için mutfağa girdi. Yarışmacının menüsü kadar özel hayatı ve biyografisi de merak konusu oldu. Peki, Yemekteyiz Büşra kaç yaşında, aslen nereli, evli mi ve hangi işi yapıyor?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 2 Kasım 2026 tarihli bölümünde yarışan Büşra, e-ticaret alanında çalışıyor ve sosyal medya işleriyle ilgileniyor. Sosyal medya hesabında yaklaşık 30 bin takipçisi bulunan yarışmacı, programda kendi hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Daha önce 130 kilo olduğunu belirten Büşra, mide ameliyatı geçirdiğini ve bu süreçte 60 kilo verdiğini anlattı.
Büşra'nın yaşıyla ilgili henüz doğrulanmış bir bilgi paylaşılmadı. Yarışmacının programda kendisi hakkında anlattığı bilgiler arasında yaşına ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle kaç yaşında olduğuna dair kesin bir bilgi vermek mümkün değil.
Büşra'nın aslen nereli olduğuna ilişkin henüz doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Yarışmacının memleketiyle ilgili açıklama yapılmadığı için bu konuda kesin bir bilgi paylaşmak mümkün değil.
Büşra'nın medeni durumuyla ilgili henüz doğrulanmış bir bilgi paylaşılmadı. Yarışmacının evli olup olmadığına dair programda yaptığı bir açıklama bulunmadığından bu konuda kesin bir bilgiye ulaşılamıyor.
Yemekteyiz yarışmacısı Büşra, e-ticaret alanında çalışıyor. Aynı zamanda sosyal medya işleriyle de ilgilenen Büşra'nın sosyal medya hesabında yaklaşık 30 bin takipçisi bulunuyor. Yarışmacı, dijital platformlardaki çalışmalarıyla da dikkat çekiyor.