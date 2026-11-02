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Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 20:02
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 20:02

Yemekteyiz Büşra kimdir? Kaç yaşında, nereli, evli mi, ne iş yapıyor?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 2 Kasım 2026 tarihli bölümünde yarışan Büşra, hazırladığı menüyle izleyicilerin dikkatini çekti. Peki, Yemekteyiz Büşra kimdir? Kaç yaşında, nereli, evli mi, ne iş yapıyor?

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Yemekteyiz Büşra kimdir? Kaç yaşında, nereli, evli mi, ne iş yapıyor?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 20:02
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 20:02

ekranlarında yayınlanan 'la 'de haftanın yarışmacıları belli oldu. Haftanın dikkat çeken isimlerinden Büşra, hazırladığı yemeklerle rakiplerinden puan almak için mutfağa girdi. Yarışmacının menüsü kadar özel hayatı ve biyografisi de merak konusu oldu. Peki, Yemekteyiz Büşra kaç yaşında, aslen nereli, evli mi ve hangi işi yapıyor?

HABERİN ÖZETİ

Yemekteyiz Büşra kimdir? Kaç yaşında, nereli, evli mi, ne iş yapıyor?

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacılarından Büşra'nın mesleği ve hayatına dair bazı detaylar paylaşıldı.
Büşra, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 2 Kasım 2026 tarihli bölümünde yarışmıştır.
E-ticaret alanında çalışan ve sosyal medya işleriyle ilgilenen Büşra'nın sosyal medya hesabında yaklaşık 30 bin takipçisi bulunmaktadır.
Daha önce 130 kilo olduğunu belirten yarışmacı, mide ameliyatı geçirerek 60 kilo verdiğini açıklamıştır.
Büşra'nın yaşı, aslen nereli olduğu ve evli olup olmadığı konularında doğrulanmış kesin bir bilgi bulunmamaktadır.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

YEMEKTEYİZ BÜŞRA KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 2 Kasım 2026 tarihli bölümünde yarışan Büşra, e-ticaret alanında çalışıyor ve sosyal medya işleriyle ilgileniyor. Sosyal medya hesabında yaklaşık 30 bin takipçisi bulunan yarışmacı, programda kendi hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Daha önce 130 kilo olduğunu belirten Büşra, mide ameliyatı geçirdiğini ve bu süreçte 60 kilo verdiğini anlattı.

Yemekteyiz Büşra kimdir? Kaç yaşında, nereli, evli mi, ne iş yapıyor?

YEMEKTEYİZ BÜŞRA KAÇ YAŞINDA?

Büşra'nın yaşıyla ilgili henüz doğrulanmış bir bilgi paylaşılmadı. Yarışmacının programda kendisi hakkında anlattığı bilgiler arasında yaşına ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle kaç yaşında olduğuna dair kesin bir bilgi vermek mümkün değil.

Yemekteyiz Büşra kimdir? Kaç yaşında, nereli, evli mi, ne iş yapıyor?

YEMEKTEYİZ BÜŞRA NERELİ?

Büşra'nın aslen nereli olduğuna ilişkin henüz doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Yarışmacının memleketiyle ilgili açıklama yapılmadığı için bu konuda kesin bir bilgi paylaşmak mümkün değil.

Yemekteyiz Büşra kimdir? Kaç yaşında, nereli, evli mi, ne iş yapıyor?

YEMEKTEYİZ BÜŞRA EVLİ Mİ?

Büşra'nın medeni durumuyla ilgili henüz doğrulanmış bir bilgi paylaşılmadı. Yarışmacının evli olup olmadığına dair programda yaptığı bir açıklama bulunmadığından bu konuda kesin bir bilgiye ulaşılamıyor.

Yemekteyiz Büşra kimdir? Kaç yaşında, nereli, evli mi, ne iş yapıyor?

YEMEKTEYİZ BÜŞRA NE İŞ YAPIYOR?

Yemekteyiz yarışmacısı Büşra, e-ticaret alanında çalışıyor. Aynı zamanda sosyal medya işleriyle de ilgilenen Büşra'nın sosyal medya hesabında yaklaşık 30 bin takipçisi bulunuyor. Yarışmacı, dijital platformlardaki çalışmalarıyla da dikkat çekiyor.

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#Zuhal Topal
#Yemekteyiz
#e ticaret
#TV8
#Büşra
#Biyografi
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