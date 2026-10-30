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Medya
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 18:51
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 18:51

Zuhal Topal ile Yemekteyiz bugün kim kazandı, büyük ödülü aldı? Yemekteyiz bugünkü bölümde büyük ödülün sahibi belli oldu

TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal ile Yemekteyiz'de bu hafta kıyasıya mücadele sona erdi. 5 yarışmacı rakiplerini ağırlarken, haftanın sonunda final puanı ortaya çıktı. Seyirciler ise Zuhal Topal ile Yemekteyiz bugünkü bölümünde kim kazandı araştırmasına başladı.

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Editor
 Gonca Işık
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Zuhal Topal ile Yemekteyiz bugün kim kazandı, büyük ödülü aldı? Yemekteyiz bugünkü bölümde büyük ödülün sahibi belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 18:51
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 18:51

'ın sunduğu yeni sezonunda heyecan devam ediyor. 30 Ekim Cuma günü yayınlanan yeni bölümde ise bu haftanın büyük ödül kazanan ismi belli oldu.

ZUHAL TOPAL İLE YEMEKTEYİZ BUGÜN KİM KAZANDI?

Bu hafta misafirlerini evinde ağırlayan yarışmacılar arasında bir isim büyük ödülü sahibi oldu. Rakipler ve Zuhal Topal'ın puanlaması sonucunda kazanan kişi, 250 bin TL'lik para ödülünü kazandı. Bu hafta yarışmayı kazanan isim Yüce oldu.

Zuhal Topal ile Yemekteyiz bugün kim kazandı, büyük ödülü aldı? Yemekteyiz bugünkü bölümde büyük ödülün sahibi belli oldu

ZUHAL TOPAL İLE YEMEKTEYİZ'DE BÜYÜK ÖDÜLÜN SAHİBİ KİM OLDU?

ekranlarında yayınlanan program geniş hedef kitlesine ulaştı. Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz'de yarışan 5 kişi arasında bir isim ödülün sahibi oldu. Haftanın finalinde yapılan puanlandırmaya göre bu haftanın kazananı Yüce oldu.

Zuhal Topal ile Yemekteyiz bugün kim kazandı, büyük ödülü aldı? Yemekteyiz bugünkü bölümde büyük ödülün sahibi belli oldu

ZUHAL TOPAL YEMEKTEYİZ BU HAFTANIN YARIŞMACILARI 30 EKİM

Bu hafta ekranlara gelen yeni bölümlerde yarışan 5 kişi, rakiplerini ağırladı. Haftanın final gününde ise kazanan isim 250 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

1. Gün: Ayşe Hanım

2. Gün: Önder Bey

Zuhal Topal ile Yemekteyiz bugün kim kazandı, büyük ödülü aldı? Yemekteyiz bugünkü bölümde büyük ödülün sahibi belli oldu

3. Gün: Büşra Hanım

4. Gün: Ceylan Hanım

5. Gün: Yüce Bey

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#Zuhal Topal
#Yemekteyiz
#TV8
#250 Bin Tl
#Yüce
#Medya
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