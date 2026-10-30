Zuhal Topal ile Yemekteyiz bugün kim kazandı, büyük ödülü aldı? Yemekteyiz bugünkü bölümde büyük ödülün sahibi belli oldu

Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz yeni sezonunda heyecan devam ediyor. 30 Ekim Cuma günü yayınlanan yeni bölümde ise bu haftanın büyük ödül kazanan ismi belli oldu.

ZUHAL TOPAL İLE YEMEKTEYİZ BUGÜN KİM KAZANDI?

Bu hafta misafirlerini evinde ağırlayan yarışmacılar arasında bir isim büyük ödülü sahibi oldu. Rakipler ve Zuhal Topal'ın puanlaması sonucunda kazanan kişi, 250 bin TL'lik para ödülünü kazandı. Bu hafta yarışmayı kazanan isim Yüce oldu.

ZUHAL TOPAL İLE YEMEKTEYİZ'DE BÜYÜK ÖDÜLÜN SAHİBİ KİM OLDU?

TV8 ekranlarında yayınlanan program geniş hedef kitlesine ulaştı. Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz'de yarışan 5 kişi arasında bir isim ödülün sahibi oldu. Haftanın finalinde yapılan puanlandırmaya göre bu haftanın kazananı Yüce oldu.

ZUHAL TOPAL YEMEKTEYİZ BU HAFTANIN YARIŞMACILARI 30 EKİM

Bu hafta ekranlara gelen yeni bölümlerde yarışan 5 kişi, rakiplerini ağırladı. Haftanın final gününde ise kazanan isim 250 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

1. Gün: Ayşe Hanım

2. Gün: Önder Bey

3. Gün: Büşra Hanım

4. Gün: Ceylan Hanım

5. Gün: Yüce Bey