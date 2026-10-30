Yemekteyiz yarışmacıları arasında yer alan Büşra Kayar, hem hazırladığı menü hem de yarışmadaki iddialı tavrıyla gündeme geldi. Ekran başındaki izleyiciler, genç yarışmacının hayatına dair ayrıntıları araştırmaya başladı. Peki, Yemekteyiz Büşra Kayar kimdir? İşte merak edilenler...

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HABERİN ÖZETİ Yemekteyiz Büşra Kayar kimdir? Nereli, evli mi, ne iş yapıyor? Zuhal Topal’la Yemekteyiz programında yarışan Büşra Kayar, hazırladığı menü ve iddialı tavırlarıyla dikkat çekerken hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. 28 yaşında olan Büşra Kayar, aslen Kastamonuludur ve İstanbul'un Pendik ilçesinde yaşamaktadır. Finans sorumlusu olarak çalışan Kayar, yaklaşık bir yıldır evlidir. Yarışmaya kız kardeşinin teşvikiyle katılan Kayar, 250 bin TL’lik büyük ödülü hedeflemektedir. Geleneksel Türk mutfağına ilgi duyan yarışmacı, mutfakta vakit geçirmenin kendisi için stres atma yolu olduğunu ifade etmektedir.

YEMEKTEYİZ BÜŞRA KAYAR KİMDİR?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz’in 26-30 Ekim haftasında yarışan Büşra Kayar, Kastamonulu yarışmacılar arasında yer alıyor. Yarışmanın ilk günlerinden itibaren yaptığı yorumlarla dikkat çeken Kayar, kendi yarışma gününde hazırladığı menüyle de gündeme geldi. Geleneksel Türk mutfağına ilgi duyan yarışmacı, mutfaktaki becerisine güvendiğini ve büyük ödülü kazanmak istediğini dile getirdi.

YEMEKTEYİZ BÜŞRA KAYAR KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmacısı Büşra Kayar, 28 yaşında ve aslen Kastamonulu. İstanbul’un Pendik ilçesinde yaşayan Kayar, geleneksel Türk mutfağına olan ilgisiyle dikkat çekiyor. Yemek yapmayı sevdiğini belirten yarışmacı, mutfakta vakit geçirmenin kendisi için stres atmanın yollarından biri olduğunu ifade ediyor.

YEMEKTEYİZ BÜŞRA KAYAR EVLİ Mİ?

Büşra Kayar, yaklaşık bir yıldır evli. Özel hayatına dair paylaşılan bilgiler arasında ailesiyle vakit geçirmeyi sevmesi de öne çıkıyor. Yarışmacı, boş zamanlarında ailesiyle ve kedisiyle ilgilenmekten keyif aldığını belirtiyor.

YEMEKTEYİZ BÜŞRA KAYAR NE İŞ YAPIYOR?

Yemekteyiz yarışmacısı Büşra Kayar, finans sorumlusu olarak çalışıyor. İş hayatının yanı sıra yemek yapmaya da ilgi duyan Kayar, mutfakta vakit geçirmekten keyif aldığını belirtiyor. Geleneksel Türk yemeklerine olan ilgisini yarışma menüsüne de yansıtan Büşra Kayar, hünerlerini rakiplerine karşı sergiliyor.

Büşra Kayar, Yemekteyiz yarışmasında hem mutfaktaki becerilerini sergiliyor hem de büyük ödül için rakipleriyle mücadele ediyor. Kız kardeşinin teşvikiyle katıldığı yarışmada iddialı bir duruş sergileyen Kayar’ın performansı izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Bakalım Büşra Kayar, yarışmanın sonunda 250 bin TL’lik büyük ödüle ulaşan isim olabilecek mi?