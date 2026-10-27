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Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 17:00
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 17:00

Yemekteyiz Önder Bey kimdir? Zuhal Topal’la Yemekteyiz Önder Bey kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz’in 26-30 Ekim haftasında yarışan Önder Bey, sporcu kimliğiyle dikkat çekti. 48 yaşındaki yarışmacının hayatı, mesleği ve vücut geliştirme alanındaki başarıları merak konusu oldu.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Yemekteyiz Önder Bey kimdir? Zuhal Topal’la Yemekteyiz Önder Bey kaç yaşında, nereli?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 17:00
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 17:00

TV8 ekranlarında yayınlanan programının 26-30 Ekim haftası yarışmacılarından Önder Ersoy, spor alanındaki başarılarıyla öne çıktı. Vücut geliştirme branşında uluslararası dereceler elde eden Ersoy, 2026 yılında dünya birincisi oldu. Evli olduğu belirtilen yarışmacının yaşı, memleketi ve mesleği de izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Yemekteyiz Önder Ersoy kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte merak edilen ayrıntılar.

HABERİN ÖZETİ

Yemekteyiz Önder Bey kimdir? Zuhal Topal’la Yemekteyiz Önder Bey kaç yaşında, nereli?

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
TV8'de yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 26-30 Ekim haftası yarışmacılarından Önder Ersoy, vücut geliştirme alanındaki uluslararası başarılarıyla öne çıktı.
Önder Ersoy, kıtalar arası yarışmada üçüncülük, Avrupa şampiyonasında ikincilik ve 2026 yılında dünya birinciliği elde etmiştir.
Yarışmacının evli olduğu bilinmekte ancak eşinin kim olduğuna dair doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.
Önder Ersoy'un yaşı, doğum tarihi, memleketi ve mesleğine ilişkin kamuya açık doğrulanmış bir bilgi henüz yer almamaktadır.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

YEMEKTEYİZ ÖNDER ERSOY KİMDİR?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz’in 26-30 Ekim haftasında yarışan Önder Ersoy, vücut geliştirme alanındaki başarılarıyla dikkat çekiyor. Kıtalar arası yarışmada üçüncülük, Avrupa şampiyonasında ikincilik elde eden Ersoy, 2026 yılında dünya birinciliğine ulaştı. Spor alanındaki dereceleriyle öne çıkan yarışmacı, bu kez Yemekteyiz mutfağında hünerlerini sergileyerek rakipleriyle mücadele ediyor. Evli olan Önder Ersoy’un yaşı, memleketi ve mesleği de izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Yemekteyiz Önder Bey kimdir? Zuhal Topal’la Yemekteyiz Önder Bey kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ ÖNDER ERSOY KAÇ YAŞINDA?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmacısı Önder Ersoy’un yaşı, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Vücut geliştirme alanında uluslararası başarılara imza atan ve 2026 yılında dünya birinciliği elde eden Ersoy’un doğum tarihine ilişkin doğrulanmış bir bilgi henüz bulunmuyor. Yarışmacının yaşıyla ilgili yeni bir açıklama yapılması hâlinde bu ayrıntının da netleşmesi bekleniyor.

Yemekteyiz Önder Bey kimdir? Zuhal Topal’la Yemekteyiz Önder Bey kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ ÖNDER ERSOY NERELİ?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmacısı Önder Ersoy’un memleketi de izleyiciler tarafından merak ediliyor. Vücut geliştirme alanındaki uluslararası dereceleriyle dikkat çeken yarışmacının nerede doğduğu veya aslen nereli olduğu hakkında henüz doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Önder Ersoy’un memleketine ilişkin ayrıntılar netleştiğinde bu bilgi de merak edilen sorular arasında yanıt bulacak.

Yemekteyiz Önder Bey kimdir? Zuhal Topal’la Yemekteyiz Önder Bey kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ ÖNDER ERSOY EVLİ Mİ?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmacısı Önder Ersoy’un özel hayatı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Evli olduğu bilinen yarışmacı, vücut geliştirme alanındaki başarılarının yanı sıra kişisel yaşamıyla da araştırılıyor. Ancak eşinin kim olduğuna ilişkin kamuya açık, doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Yemekteyiz Önder Bey kimdir? Zuhal Topal’la Yemekteyiz Önder Bey kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmacısı Önder Ersoy, vücut geliştirme alanındaki uluslararası başarılarıyla dikkat çekiyor. Kıtalar arası yarışmada üçüncülük, Avrupa’da ikincilik ve 2026 Dünya Şampiyonluğu elde eden Ersoy, bu kez mutfaktaki hünerlerini sergilemek için yarışıyor. Önder Ersoy’un rakipleri karşısındaki performansı ve hafta boyunca alacağı puanlar, yarışmanın takipçileri tarafından merakla bekleniyor.

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ETİKETLER
#zuhal topal'la yemekteyiz
#Vücut Geliştirme
#avrupa şampiyonası
#Önder Ersoy
#Dünya Birinciliği
#Biyografi
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