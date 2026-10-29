TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal’la Yemekteyiz, yeni yarışmacılarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Programın bu haftaki isimlerinden Ceylan da izleyicilerin dikkatini çekti. Yarışmacının kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu merak konusu oldu. Peki, Yemekteyiz Ceylan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Ceylan hakkında merak edilenler.

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HABERİN ÖZETİ Yemekteyiz Ceylan kimdir? Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmacısı Ceylan kaç yaşında, nereli? TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının bu haftaki yarışmacılarından Ceylan Karabıyık izleyicilerin dikkatini çekti. Yarışmacının tam adı Ceylan Karabıyık'tır. Ceylan Karabıyık 42 yaşındadır ve iki çocuk annesidir. Yarışmacı aslen Sivaslıdır. Yarışmadaki performansı, hazırladığı yemekler ve rakiplerinden alacağı puanlar izleyiciler tarafından takip edilmektedir.

Yemekteyiz Ceylan kimdir?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz programında yarışan Ceylan, haftanın merak edilen isimleri arasında yer alıyor. Yarışmacının mutfaktaki performansı, hazırladığı yemekler ve rakiplerinden alacağı puanlar izleyiciler tarafından takip ediliyor. Ceylan’ın özel hayatına ilişkin bilgiler ise sınırlı.

YEMEKTEYİZ CEYLAN KAÇ YAŞINDA?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmacısı Ceylan Karabıyık, 42 yaşında ve iki çocuk annesidir. Aslen Sivaslı olan Ceylan, TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmadaki performansıyla dikkat çekiyor. Yarışmacının hazırladığı yemekler ve rakiplerinden alacağı puanlar, haftanın izleyiciler tarafından takip edilen konuları arasında yer alıyor.

YEMEKTEYİZ CEYLAN NERELİ?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmacısı Ceylan Karabıyık’ın aslen Sivaslı olduğu belirtiliyor. 42 yaşındaki Ceylan, iki çocuk annesi. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada mutfaktaki performansıyla izleyicilerin merak ettiği isimler arasında yer alıyor.

Yarışmadaki performansıyla merak uyandıran Ceylan Karabıyık, Zuhal Topal’la Yemekteyiz programında hem yemekleri hem de rakipleriyle yaşadığı rekabetle gündeme gelmeye devam ediyor. Haftanın sonunda açıklanacak puanlar, Ceylan’ın yarışmadaki sıralamasını da belirleyecek. İzleyiciler ise yarışmacının mutfaktaki performansının kendisine kaç puan kazandıracağını merak ediyor.