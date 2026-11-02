TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın yarışmacıları mutfaktaki hünerlerini sergilemeye devam ediyor. Haftanın dikkat çeken isimlerinden Cüneyt Adalı, hazırladığı yemeklerle rakiplerinden yüksek puan almayı hedefliyor. 33 yaşındaki ve Çanakkaleli olan Cüneyt'in hayatı, mesleği ve özel yaşamı da izleyiciler tarafından merak ediliyor.

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HABERİN ÖZETİ Yemekteyiz Cüneyt kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki dikkat çeken yarışmacılarından Cüneyt Adalı'nın hayatı, yaşı, memleketi ve mesleği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Cüneyt Adalı 33 yaşındadır ve Çanakkalelidir. Mesleği müzisyenlik olan Adalı, iki çocuk babasıdır. Adalı, yarışmada yemek becerilerini ve sofra sunumunu sergileyerek rakiplerinden yüksek puan almayı hedeflemektedir. Yarışmacının performansı ve alacağı puanlar haftanın sonunda belli olacaktır.

YEMEKTEYİZ CÜNEYT ADALI KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yarışan Cüneyt Adalı, 33 yaşında ve Çanakkaleli. Müzisyenlik yapan Adalı, aynı zamanda iki çocuk babası. Yarışmada mutfaktaki hünerlerini sergileyen Cüneyt Adalı, özel hayatı ve mesleğiyle de izleyicilerin merak ettiği isimler arasında yer alıyor.

YEMEKTEYİZ CÜNEYT ADALI KAÇ YAŞINDA?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Cüneyt Adalı 33 yaşında. Çanakkaleli olan Adalı, yarışmaya katılarak yemek konusundaki becerilerini ve sofra sunumunu rakiplerine göstermeyi hedefliyor.

YEMEKTEYİZ CÜNEYT ADALI NERELİ?

Yemekteyiz yarışmacısı Cüneyt Adalı, Çanakkaleli. Yarışmada kendisini ve mutfaktaki becerilerini tanıtan Adalı, memleketiyle ilgili bilgisiyle de izleyicilerin merak ettiği isimler arasında yer alıyor.

YEMEKTEYİZ CÜNEYT ADALI NE İŞ YAPIYOR?

Yemekteyiz yarışmacısı Cüneyt Adalı, müzisyenlik yapıyor. İki çocuk babası olan Adalı, yarışmada mutfaktaki hünerlerini sergilerken mesleğiyle de dikkat çekiyor.

Yemekteyiz yarışmacısı Cüneyt Adalı, yaşı, memleketi ve müzisyenlik mesleğiyle izleyicilerin merak ettiği isimler arasında yer alıyor. İki çocuk babası olan Adalı'nın yarışmadaki performansı ve rakiplerinden alacağı puanlar ise haftanın sonunda belli olacak.