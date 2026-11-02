Yemekteyiz Cüneyt kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

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İstanbul
TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın yarışmacıları mutfaktaki hünerlerini sergilemeye devam ediyor. Haftanın dikkat çeken isimlerinden Cüneyt Adalı, hazırladığı yemeklerle rakiplerinden yüksek puan almayı hedefliyor. 33 yaşındaki ve Çanakkaleli olan Cüneyt'in hayatı, mesleği ve özel yaşamı da izleyiciler tarafından merak ediliyor.
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yarışan Cüneyt Adalı, 33 yaşında ve Çanakkaleli. Müzisyenlik yapan Adalı, aynı zamanda iki çocuk babası. Yarışmada mutfaktaki hünerlerini sergileyen Cüneyt Adalı, özel hayatı ve mesleğiyle de izleyicilerin merak ettiği isimler arasında yer alıyor.
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Cüneyt Adalı 33 yaşında. Çanakkaleli olan Adalı, yarışmaya katılarak yemek konusundaki becerilerini ve sofra sunumunu rakiplerine göstermeyi hedefliyor.
Yemekteyiz yarışmacısı Cüneyt Adalı, Çanakkaleli. Yarışmada kendisini ve mutfaktaki becerilerini tanıtan Adalı, memleketiyle ilgili bilgisiyle de izleyicilerin merak ettiği isimler arasında yer alıyor.
Yemekteyiz yarışmacısı Cüneyt Adalı, müzisyenlik yapıyor. İki çocuk babası olan Adalı, yarışmada mutfaktaki hünerlerini sergilerken mesleğiyle de dikkat çekiyor.
Yemekteyiz yarışmacısı Cüneyt Adalı, yaşı, memleketi ve müzisyenlik mesleğiyle izleyicilerin merak ettiği isimler arasında yer alıyor. İki çocuk babası olan Adalı'nın yarışmadaki performansı ve rakiplerinden alacağı puanlar ise haftanın sonunda belli olacak.