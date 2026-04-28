TV8'in en çok seyredilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu haftanın dikkat çeken yüzü arasında Emin Bey bulunuyor. Mutfakta oldukça disiplinli çalıştığını dile getiren Emin Bey'in final günü ise tüm dengeleri değiştirmesi bekleniyor. Peki Yemekteyiz Emin Çakıroğlu kimdir, aslen nerelidir? Emin Çakıroğlu evli mi, mesleği nedir? İşte Yemekteyiz Emin Bey'e dair tüm detaylar...

HABERİN ÖZETİ Yemekteyiz Emin Çakıroğlu kimdir, aslen nereli? Final günü yarışan Emin Bey dengeleri değiştirdi TV8'de yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 27 Nisan - 1 Mayıs haftasında yarışan isimlerinden Emin Çakıroğlu'nun hayatı ve yarışmadaki konumu hakkında bilgiler paylaşılıyor. Emin Çakıroğlu 51 yaşındadır ve aslen Trabzon Oflu'dur, İstanbul Eyüp'ten yarışmaya katılmaktadır. Emin Bey, bir buçuk sene önce ikinci evliliğini yapmış olup ilk eşinden 2 kızı, eşinin de 1 kızı olmak üzere toplam 3 evladı bulunmaktadır. Emin Çakıroğlu'nun mesleği daha önce muhasebecilikti. 27 Nisan 1 Mayıs haftasında yarışacak diğer yarışmacılar Yaprak Yıldırım, İbrahim Kar, Şükran Demirtaş ve Asena Erdinç'tir. Geçen hafta (24 Nisan 2026 Cuma) Yemekteyiz'i kazanan isim 37 puanla aşçı Zeynel Çubuk olmuştur.

YEMEKTEYİZ EMİN ÇAKIROĞLU KİMDİR, ASLEN NERELİ?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 27 Nisan 1 Mayıs haftasının en dikkat çeken isimlerinden olan Emin Çakıroğlu 51 yaşındadır. Aslen Trabzon Oflu olan Emin Bey, yarışmaya ise İstanbul Eyüp'ten katılıyor.

Emin Çakıroğlu 1 buçuk sene önce ikinci evliliğini yapmıştır. İlk eşinden 2 kızı bulunan Emin Bey, eşinin de kızıyla tam 3 evladı bulunuyor. Emin Çakıroğlu Cuma günü yapılacak finalde 200 bin TL'yi kazanırsa tüm ailesini de alarak yurt dışı tatiline gitmeyi hedefliyor.

YEMEKTEYİZ EMİN ÇAKIROĞLU MESLEĞİ NEDİR?

Yemekteyiz 5. günü mutfakta 200 bin TL için yarışacak Emin Çakıroğlu, hayatında da oldukça disiplinli biri. Daha önce muhasebeci olan Emin Bey, detaylara da oldukça dikkat edeceğini ifade etti.

Zamana karşı yarışılan Yemekteyiz'de zaman yönetimini iyi kullanacağı düşünülen Emin Bey'in kendi gününde rakiplerinden kaç puan alacağı ve sofrasında hangi tatlara yer vereceği şimdiden merak konusu.

YEMEKTEYİZ 27 NİSAN 1 MAYIS HAFTASINDA KİMLER YARIŞIYOR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 27 Nisan 1 Mayıs haftasında yarışacak isimleri şu şekilde;

Gün Yarışmacı 1. Gün Yaprak Yıldırım 2. Gün İbrahim Kar 3. Gün Şükran Demirtaş 4. Gün Asena Erdinç 5. Gün Emin Çakıroğlu

YEMEKTEYİZ 24 NİSAN 2026 CUMA KİM KAZANDI?

TV8'in fenomen yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in geçen hafta kazanan ismi Zeynel Çubuk olmuştu. Zeynel Bey hem Zuhal Topal'dan hem de rakip yarışmacılardan toplam 37 puan aldı. Aşçı olan Zeynel Çubuk, Yemekteyiz'den 200 bin TL'yi alarak evine döndü.