Yemekteyiz Emin Çakıroğlu kimdir, aslen nereli? Final günü yarışan Emin Bey dengeleri değiştirdi

TV8'in en çok seyredilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu haftanın dikkat çeken yüzü arasında Emin Bey bulunuyor. Mutfakta oldukça disiplinli çalıştığını dile getiren Emin Bey'in final günü ise tüm dengeleri değiştirmesi bekleniyor. Peki Yemekteyiz Emin Çakıroğlu kimdir, aslen nerelidir? Emin Çakıroğlu evli mi, mesleği nedir? İşte Yemekteyiz Emin Bey'e dair tüm detaylar...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 27 Nisan 1 Mayıs haftasının en dikkat çeken isimlerinden olan Emin Çakıroğlu 51 yaşındadır. Aslen Trabzon Oflu olan Emin Bey, yarışmaya ise İstanbul Eyüp'ten katılıyor.
Emin Çakıroğlu 1 buçuk sene önce ikinci evliliğini yapmıştır. İlk eşinden 2 kızı bulunan Emin Bey, eşinin de kızıyla tam 3 evladı bulunuyor. Emin Çakıroğlu Cuma günü yapılacak finalde 200 bin TL'yi kazanırsa tüm ailesini de alarak yurt dışı tatiline gitmeyi hedefliyor.
Yemekteyiz 5. günü mutfakta 200 bin TL için yarışacak Emin Çakıroğlu, hayatında da oldukça disiplinli biri. Daha önce muhasebeci olan Emin Bey, detaylara da oldukça dikkat edeceğini ifade etti.
Zamana karşı yarışılan Yemekteyiz'de zaman yönetimini iyi kullanacağı düşünülen Emin Bey'in kendi gününde rakiplerinden kaç puan alacağı ve sofrasında hangi tatlara yer vereceği şimdiden merak konusu.
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 27 Nisan 1 Mayıs haftasında yarışacak isimleri şu şekilde;
|Gün
|Yarışmacı
|1. Gün
|Yaprak Yıldırım
|2. Gün
|İbrahim Kar
|3. Gün
|Şükran Demirtaş
|4. Gün
|Asena Erdinç
|5. Gün
|Emin Çakıroğlu
TV8'in fenomen yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in geçen hafta kazanan ismi Zeynel Çubuk olmuştu. Zeynel Bey hem Zuhal Topal'dan hem de rakip yarışmacılardan toplam 37 puan aldı. Aşçı olan Zeynel Çubuk, Yemekteyiz'den 200 bin TL'yi alarak evine döndü.