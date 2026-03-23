Yemekteyiz Hakan kimdir, aslen nerelidir? Zuhal Topal’la Yemekteyiz Hakan Kaya mesleği nedir?

TV8 ekranlarının gündüz kuşağında yoğun ilgi gören yarışma programı Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de yeni hafta birbirinden eğlenceli ve iddialı yarışmacılarla başlamış oldu. 23- 27 Mart haftasının dikkat çeken yarışmacılarından biri de Pazartesi günü yarışan Hakan Bey oldu. Yemekteyiz’in ilk dakikalarından itibaren arama motorlarında ismi geçen Hakan Bey hakkında pek çok detay da merak ediliyor. Peki Hakan Kaan kimdir? Yemekteyiz Hakan Kaan kaç yaşında ve aslen nerelidir? Zuhal Topal’la Yemekteyiz Hakan Kaan mesleği nedir? İşte detaylar…

YEMEKTEYİZ HAKAN KİMDİR, ASLEN NERELİDİR?

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında 16:00’da yayınlanan Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de her hafta 5 farklı yarışmacı 200 bin TL için yarışıyor. Cuma günü yayınlanan final gününde son oylamaların yapılmasının ardından 200 bin TL’nin sahibi de açıklanıyor.

Yemekteyiz mutfağında 23- 27 Mart haftasında ter döken yarışmacılardan biri de Hakan Bey oldu. İzleyicinin ilgisini çekmeyi başaran Hakan Kaan akkında bilgiler netleşmeye başladı.

Yemekteyiz Hakan Bey aslen Erzincanlıdır ve yarışmaya İstanbul Ümraniye'den katılıyor. Evli ve iki çocuğu bulunan Hakan Bey, yarışmaya 'tek doğdum, tek gelirim' diyerek yalnız katıldı.

YEMEKTEYİZ HAKAN KAAN MESLEĞİ NEDİR?

Zuhal Topal’ın eğlenceli sunumuyla ekranlara gelen Yemekteyiz’de ilk gün yarışan Hakan Kaan bir bilgisayar mühendisi.

Aynı zamanda organik zeytinyağı üreten Hakan Bey, Zuhal Topal'a bir de kendi ürettiği zeytinyağından da hediye etti. Yaklaşık 20 yıldır zeytinyağı üreten Hakan Bey, elinin lezzetine oldukça güveniyor ve farklı lezzetler tatmaktan ve sunmaktan hoşlandığını dile getirdi.

YEMEKTEYİZ 20 MART 2026 CUMA KİM KAZANDI?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de geçen haftanın finalinde 200 bin TL’yi alan isim Serap oldu. Haftanın final gününde yarışan Serap Öz’ün yemekleri ve sunumu rakip yarışmacılar ve Zuhal Topal tarafından oldukça beğenildi. Haftayı 31 puanla 2. kapatan Melek Hanım olurken, Serap Hanım yarışmacılardan 30 puan, Zuhal Topal’dan ise 8 puan alarak toplam 38 puanla haftayı birinci kapattı.

ZUHAL TOPAL’LA YEMEKTEYİZ 23-27 MART HAFTASINDA KİMLER YARIŞIYOR?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz’in bu hafta belirlenen yarışmacıları şu şekilde;

Yemekteyiz 1. gün yarışan yarışmacısı – Hakan Kaan

Yemekteyiz 2. Gün yarışan yarışmacısı – Garanfil Çiçek Hagverdiyeva

Yemekteyiz 3. gün yarışan yarışmacısı – İrem Ayıkoğlu

Yemekteyiz 4. gün yarışan yarışmacısı – Naciye İskender

Yemekteyiz 5. gün yarışan yarışmacısı – Kaan Karaşoğlu

