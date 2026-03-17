Yemekteyiz Serdar Delibaş kimdir, kaç yaşında? Yemekteyiz Serdar hikayesiyle hüzne boğdu

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 16 - 20 Mart haftasında yarışan Serdar Delibaş, genç yaşına rağmen sakin ve ağırbaşlı tavırlarıyla izleyicinin beğenisini kazandı. Pazartesi günü itibarıyla arama motorlarında adı geçen Serdar Bey, izleyici tarafından oldukça merak ediliyor. 'Yemekteyiz Serdar kimdir, kaç yaşında?', 'Yemekteyiz Serdar Delibaş aslen nerelidir, ne iş yapıyor?' gibi sorular program ilerledikçe hız kazandı. Peki Yemekteyiz'in hikayesiyle herkesi duygulandıran yarışmacısı Serdar Delibaş kimdir? Yemekteyiz Serdar kaç yaşında ve aslen nerelidir? İşte cevabı...

YEMEKTEYİZ SERDAR DELİBAŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

25 yaşındaki genç yarışmacı, İstanbul Avcılar'da yaşıyor ve kendi işletmesinin sahibi. Aslen Sivaslı olan Serdar bey, annesini hiç görmediğini anlatarak stüdyoda duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Sakin ve kendinden emin tavırlarıyla diğer yarışmacılar arasında öne çıkan genç isim, izleyicinin beğenisini kazanmayı başardı.

YEMEKTEYİZ SERDAR DELİBAŞ MESLEĞİ NEDİR?

Kendi işletmesinin sahibi olan Serdar bey, tatlıcı ve dönerci olarak hizmet veriyor. İki farklı alanda lezzetler üreten genç girişimci, yemek sektöründe kendi yolunu çizmiş durumda.

Bununla beraber Yemekteyiz'in 4. gün yarışan simi Serdar Delibaş, dört yıllık Gastronomi bölümü mezunu. Bununla da yetinmeyen genç yarışmacı, halen ikinci bir üniversitede Kamu Yönetimi okumaya devam ediyor.

HİKAYESİYLE HÜZNE BOĞDU

Babasıyla birlikte yaşayan Serdar Delibaş, annesini hiç görmediğini samimi bir dille anlattı. Bu içten itirafıyla Zuhal Topal'ı ve diğer yarışmacıları derinden etkileyen genç isim, ekran başındakileri de duygulandırdı.

Tatlıcı dükkanını kendisi açıp başına geçmek isteyen Serdar Delibaş, bu hayalini gerçekleştirmek için Yemekteyiz mutfağında ter dökmeye hazır. Sakinliği ve özgüveniyle dikkat çeken genç yarışmacı, şimdiden izleyicinin sevgisini kazanmayı başardı. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de Cuma günü yapılacak son oylama sonrası, Serdar Delibaş'ın 200 bin TL'yi alıp alamayacağı ise şimdiden merak konusu.