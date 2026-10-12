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Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 18:54
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 18:54

Yemekteyiz Hatice kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hatice Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz programında bu hafta yarışan Hatice, izleyicilerin dikkatini çekti. Yarışmadaki performansıyla merak edilen Hatice’nin kim olduğu, kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve ne iş yaptığı araştırılıyor.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Yemekteyiz Hatice kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hatice Hanım kaç yaşında, nereli?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 18:54
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 18:54

'la 'in 12-16 Ekim 2026 haftasında yarışan , mesleği ve renkli kişiliğiyle dikkat çekti. Yarışmaya ’den katılan Hatice’nin kim olduğu, yaşı, memleketi ve mesleği merak konusu oldu. Peki, Yemekteyiz Hatice kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte yarışmacıyla ilgili merak edilenler... 

HABERİN ÖZETİ

Yemekteyiz Hatice kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hatice Hanım kaç yaşında, nereli?

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının 12-16 Ekim 2026 haftasında yarışan pide ustası Hatice, mesleği ve renkli kişiliğiyle izleyicilerin dikkatini çekti.
1974 yılında Trabzon'da doğan Hatice, 2026 yılı itibarıyla 52 yaşındadır.
Evli ve dört çocuk annesi olan yarışmacı, yaşamını Düzce'de sürdürmektedir.
Yarışmaya Düzce'den katılan Hatice, yaklaşık 15 yıldır pide ustalığı yapmaktadır.
Hatice, mesleğini oğlunun işletmesinde aktif olarak sürdürmektedir.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.

YEMEKTEYİZ HATİCE KİMDİR?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz’in 12-16 Ekim 2026 haftasında yarışan Hatice, hazırlayacağı yemekler ve yarışmadaki performansıyla merak konusu oldu. doğumlu olan ve Düzce’den yarışmaya katılan Hatice’nin yaşı, aile hayatı ve mesleği izleyiciler tarafından araştırılıyor. 

Yemekteyiz Hatice kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hatice Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ HATİCE KAÇ YAŞINDA?

1974 doğumlu olan Hatice, 2026 yılı itibarıyla 52 yaşındadır. Trabzon’da dünyaya gelen Hatice, evli ve dört çocuk annesidir. Şu anda Düzce’de yaşayan yarışmacı, yaklaşık 15 yıldır pide ustalığı yapmaktadır. Hatice, mesleğini oğlunun işletmesinde aktif olarak sürdürmektedir.

Yemekteyiz Hatice kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hatice Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ HATİCE NERELİ?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmacısı Hatice, 1974 yılında Trabzon’da dünyaya geldi. Karadenizli olan Hatice, şu anda Düzce’de yaşıyor. Yarışmaya Düzce’den katılan Hatice, yaklaşık 15 yıllık pide ustalığı deneyimiyle mesleğini sürdürüyor. Oğlunun işletmesinde aktif olarak çalışan Hatice, renkli kişiliğiyle de dikkat çekiyor.

Yemekteyiz Hatice kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hatice Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki isimlerinden Hatice, 15 yıllık pide ustalığı deneyimiyle mutfaktaki tecrübesini yarışmaya taşıyor. Trabzon’da doğan ve yaşamını Düzce’de sürdüren Hatice, hem mesleği hem de aile hayatıyla dikkat çekiyor. Evli ve dört çocuk annesi olan yarışmacı, oğlunun işletmesinde aktif olarak çalışmaya devam ediyor. 

Yemekteyiz Hatice kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hatice Hanım kaç yaşında, nereli?

Karadeniz kültürünü yansıtan tavırları ve renkli kişiliğiyle öne çıkan Hatice’nin yarışmada nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor. Peki, Hatice rakiplerine hazırladığı menüyle nasıl bir rekabet sunacak ve yarışma sonunda kaç puan alacak? Hatice’nin performansı ve yarışmadaki sonuçları, Zuhal Topal’la Yemekteyiz’in yeni bölümlerinde belli olacak.

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ETİKETLER
#hatice
#Zuhal Topal
#Yemekteyiz
#Trabzon
#Düzce
#Biyografi
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