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Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 18:08
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 18:08

Yemekteyiz Huriye kimdir? Huriye Şahinoğlu kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz’in 5-9 Ekim 2026 haftasında yarışan Huriye Şahinoğlu, hazırladığı yemekler ve yarışmadaki performansıyla dikkat çekti. Haftanın ikinci gününde rakiplerinin karşısına çıkan Huriye Hanım’ın hayatına ilişkin detaylar da izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Yemekteyiz Huriye Şahinoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte yarışmacıyla ilgili merak edilenler...

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Yemekteyiz Huriye kimdir? Huriye Şahinoğlu kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 18:08
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 18:08

Zuhal Topal’la Yemekteyiz’in 5-9 Ekim 2026 haftasında yarışan Huriye Şahinoğlu, hazırladığı yemekler ve yarışmadaki performansıyla dikkat çekti. Haftanın ikinci gününde rakiplerinin karşısına çıkan Huriye Hanım’ın kim olduğu, yaşı, memleketi ve mesleği de merak konusu oldu. Peki, Yemekteyiz Huriye Şahinoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte yarışmacıyla ilgili merak edilenler...

HABERİN ÖZETİ

Yemekteyiz Huriye kimdir? Huriye Şahinoğlu kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Bilgi Okunma süresi 12 saniyeye düşürüldü.
Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmasının 5-9 Ekim 2026 haftasında yarışan Huriye Şahinoğlu, hazırladığı menü ve performansıyla dikkat çekti.
Huriye Şahinoğlu 47 yaşındadır.
Aslen Kastamonuludur ve üç çocuk annesidir.
Mesleği temizlik personelidir.
Yarışmanın 6 Ekim Salı günü yayımlanan haftanın ikinci gününde rakiplerinin karşısına çıkmıştır.
Bilgi Okunma süresi 12 saniyeye düşürüldü.

YEMEKTEYİZ HURİYE ŞAHİNOĞLU KİMDİR?

Huriye Şahinoğlu, Zuhal Topal’la Yemekteyiz’in 5-9 Ekim 2026 haftasında yarışan isimlerinden biri. Haftanın ikinci gününde rakiplerinin karşısına çıkan Şahinoğlu, hazırladığı menü ve sofradaki yorumlarıyla dikkat çekti. Yarışmadaki performansıyla merak edilen Huriye Hanım, bu kez Yemekteyiz’deki mücadelesiyle izleyici karşısına çıktı.

Yemekteyiz Huriye kimdir? Huriye Şahinoğlu kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

YEMEKTEYİZ HURİYE ŞAHİNOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Huriye Şahinoğlu, 47 yaşında. Zuhal Topal’la Yemekteyiz’in 5-9 Ekim 2026 haftasında yarışan Şahinoğlu, haftanın ikinci gününde rakiplerinin karşısına çıktı. Yemekteyiz’de hazırladığı menüyle puan toplamaya çalışan Huriye Hanım, yarışmadaki performansıyla izleyicilerin dikkatini çekti.

Yemekteyiz Huriye kimdir? Huriye Şahinoğlu kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

YEMEKTEYİZ HURİYE ŞAHİNOĞLU NERELİ?

Huriye Şahinoğlu, Kastamonulu. 47 yaşındaki Şahinoğlu, üç çocuk annesi olarak hayatını sürdürüyor. Yemekteyiz’in Salı günü ekrana gelen bölümünde rakiplerinin karşısına çıkan Huriye Hanım, hazırladığı menüyle haftanın ikinci gününde mücadele ediyor.

Yemekteyiz Huriye kimdir? Huriye Şahinoğlu kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

YEMEKTEYİZ HURİYE ŞAHİNOĞLU NE İŞ YAPIYOR?

Huriye Şahinoğlu, olarak çalışıyor. 47 yaşındaki Huriye Hanım, günlük hayatında sürdürdüğü mesleğinin yanı sıra bu kez Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de yarışmacı olarak izleyici karşısına çıkıyor. Haftanın ikinci gününde hazırladığı menüyle rakiplerinden yüksek puan almaya çalışıyor.

Yemekteyiz Huriye kimdir? Huriye Şahinoğlu kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Huriye Şahinoğlu, 6 Ekim Salı günü rakiplerinin karşısına çıkarak hazırladığı menüyle puan toplamaya çalıştı. 47 yaşındaki yarışmacının Yemekteyiz’deki performansı ve haftanın sonunda alacağı puanlar izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor.

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#kastamonu
#zuhal topal'la yemekteyiz
#6 Ekim
#temizlik personeli
#Huriye Şahinoğlu
#Biyografi
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