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Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 19:01
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 19:01

Yemekteyiz Sevgi kimdir? Sevgi Durmuş kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz’in 5-9 Ekim 2026 haftasında yarışan Sevgi Durmuş, hazırladığı yemekler ve yarışmadaki performansıyla dikkat çekti. Haftanın ilk gününde rakiplerinin karşısına çıkan Sevgi Hanım’ın hayatına ilişkin detaylar da izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Yemekteyiz Sevgi Durmuş kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte yarışmacıyla ilgili merak edilenler...

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Yemekteyiz Sevgi kimdir? Sevgi Durmuş kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 19:01
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 19:01

’la ’in 5-9 Ekim 2026 haftasında yarışan Sevgi Durmuş, hazırladığı yemekler ve yarışmadaki performansıyla dikkat çekti. Haftanın ilk gününde rakiplerinin karşısına çıkan Sevgi Hanım’ın hayatına ilişkin detaylar da izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Yemekteyiz Sevgi Durmuş kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte yarışmacıyla ilgili merak edilenler...

HABERİN ÖZETİ

Yemekteyiz Sevgi kimdir? Sevgi Durmuş kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmasının 5-9 Ekim 2026 haftasında yarışan ve ilk gün yarışmacısı olan Sevgi Durmuş, performansı ve yaşamıyla izleyicilerin dikkatini çekti.
Sevgi Durmuş, 37 yaşında, Malatyalı ve iki çocuk annesidir.
Sosyal medya platformlarında ailesi ve günlük yaşamına dair videolar hazırlayan bir içerik üreticisidir.
Videolarında iki kızına, eşine ve ailesinin diğer üyelerine yer vermektedir.
Zuhal Topal’la Yemekteyiz programında haftanın ilk gününde rakiplerinin karşısına çıkan yarışmacı olmuştur.
Hazırladığı menü ve yemeklerine güvenerek rakiplerinden yüksek puan almayı hedeflemiştir.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

YEMEKTEYİZ SEVGİ DURMUŞ KİMDİR?

Sevgi Durmuş, sosyal medyada içerik üreten ve özellikle aile hayatından paylaştığı videolarla dikkat çeken bir isim. İki kızıyla birlikte çektiği içeriklerin yanı sıra eşi ve ailesinin diğer üyelerinin de yer aldığı videolar hazırlayan Durmuş, günlük yaşamını takipçileriyle paylaşıyor. Sosyal medyadaki aktifliğiyle tanınan Durmuş, bu kez Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmacısı olarak izleyici karşısına çıktı.

Yemekteyiz Sevgi kimdir? Sevgi Durmuş kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

YEMEKTEYİZ SEVGİ DURMUŞ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz’in yeni haftasında yarışan Sevgi Durmuş 37 yaşında. Malatyalı olan Durmuş, iki çocuk annesi. Sosyal medyada ailesiyle birlikte paylaştığı içeriklerle de dikkat çeken Sevgi Durmuş, günlük yaşamından kesitleri takipçileriyle buluşturuyor.

Yemekteyiz Sevgi kimdir? Sevgi Durmuş kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

YEMEKTEYİZ SEVGİ DURMUŞ NE İŞ YAPIYOR?

Sevgi Durmuş, sosyal medya platformlarında içerik üretiyor. Özellikle günlük hayatını ve ailesini konu alan videolar hazırlayan Durmuş, iki kızıyla birlikte çektiği içerikleri de takipçileriyle paylaşıyor. Aile üyelerinin de yer aldığı videolarıyla sosyal medyada aktif olan Durmuş, içerik üreticiliğini sürdürüyor.

Yemekteyiz Sevgi kimdir? Sevgi Durmuş kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz’in yeni haftasındaki ilk yarışmacı Sevgi Durmuş oldu. Haftanın ilk gününde rakiplerinin karşısına çıkan Durmuş, hazırladığı menüyle iddiasını ortaya koydu. Sofrasına ve yemeklerine güvenen Sevgi Hanım, rakiplerinden yüksek puan alarak haftaya avantajlı başlamayı hedefledi. Programdaki performansı kadar kendinden emin tavırlarıyla da dikkat çeken Durmuş’un yarışmadaki mücadelesi izleyiciler tarafından merak edildi.

Yemekteyiz Sevgi kimdir? Sevgi Durmuş kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Sevgi Durmuş, sosyal medya içerik üreticiliğinin yanı sıra bu kez Yemekteyiz’deki performansıyla izleyici karşısına çıktı. Haftanın ilk gününde mutfağa giren Sevgi Hanım’ın yarışma boyunca göstereceği performans ve rakiplerinden alacağı puanlar merak konusu oldu.

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ETİKETLER
#sosyal medya
#Zuhal Topal
#Yemekteyiz
#malatya
#Sevgi Durmuş
#Biyografi
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