Zuhal Topal’la Yemekteyiz’in yeni haftasında mutfaktaki mücadele devam ediyor. 28 Eylül-2 Ekim 2026 haftasının yarışmacılarından Önder Kayan, hazırladığı menü ve yarışmadaki performansıyla dikkat çeken isimlerden biri oldu. Önder Bey’in yaşı, memleketi, mesleği ve özel hayatına ilişkin detaylar da izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Yemekteyiz Önder Kayan kimdir? Önder Kayan kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte yarışmacıyla ilgili merak edilenler...

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HABERİN ÖZETİ Yemekteyiz Önder kimdir? Zuhal Topal’la Yemekteyiz Önder Bey kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmasının 28 Eylül-2 Ekim 2026 haftasında yarışan Önder Kayan'ın hayatı, mesleği ve yarışma performansı hakkında bilgiler paylaşıldı. 29 yaşında, Muşlu ve bekar olan Önder Kayan, kendisine ait bir lojistik şirketi işletmektedir. Haftanın üçüncü günü olan 30 Eylül Çarşamba günü mutfağa girerek rakiplerine hazırladığı menüyü sunmuştur. Gün sonunda yapılan puanlamada toplam 23 puan almıştır. Önder Kayan, 250 bin TL'lik büyük ödülü kazanması durumunda parayı seyahat etmek için kullanmak istediğini açıklamıştır.

YEMEKTEYİZ ÖNDER KAYAN KİMDİR?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz’in 28 Eylül-2 Ekim 2026 haftasında yarışan Önder Kayan, programdaki performansı ve hazırladığı menüyle dikkat çeken isimlerden biri oldu. Yarışmaya katılmasıyla birlikte Önder Bey’in yaşı, memleketi, mesleği ve özel hayatı da izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı.

YEMEKTEYİZ ÖNDER KAYAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Önder Kayan’ın 29 yaşında ve Muşlu olduğu öğrenildi. Yarışmacı, yaptığı açıklamalarda bekar olduğunu da belirtti. Zuhal Topal’la Yemekteyiz’in 28 Eylül-2 Ekim 2026 haftasında yarışan Önder Bey, haftanın üçüncü gününde mutfağa girerek hazırladığı menüyü diğer yarışmacıların beğenisine sundu. 30 Eylül Çarşamba günü yarışan Kayan, hazırladığı yemeklerle rakiplerinden puan almaya çalışırken yarışmadaki performansıyla da dikkat çekti.

YEMEKTEYİZ ÖNDER KAYAN NE İŞ YAPIYOR?

Önder Kayan, mesleğini lojistik sektöründe sürdürüyor ve kendisine ait bir lojistik şirketi bulunuyor. Mutfakla da yakından ilgilenen Önder Bey, geleneksel yemekler yapmayı sevdiğini belirtiyor.

30 Eylül Çarşamba günü haftanın üçüncü yarışmacısı olarak mutfağa giren Kayan, hazırladığı menüyle rakiplerinin karşısına çıktı. Yarışmadaki performansı kadar mesleği ve yemek yapmaya olan ilgisi de izleyicilerin merak ettiği detaylar arasında yer aldı.

Önder Kayan, 30 Eylül Çarşamba günü haftanın üçüncü yarışmacısı olarak mutfağa girdi. Hazırladığı bruschetta ve köz biber sarması, isli yoğurt eşliğinde ekşili kuru dolma, fırında soslu kuzu incik, kremalı limonlu arpa şehriye pilavı, Bostana salatası ve Lattaiolo’dan oluşan menüsünü rakiplerinin beğenisine sundu.

Gün sonunda yapılan puanlamada Önder Kayan toplam 23 puan aldı. Yarışmacının aldığı puanlar kadar, 250 bin TL’lik büyük ödülü kazanması halinde ne yapacağına ilişkin açıklaması da dikkat çekti. Önder Bey, ödülü kazanması durumunda parayı seyahat etmek için kullanmak istediğini belirtti.