Zuhal Topal’la Yemekteyiz’in yeni haftasında birbirinden iddialı yarışmacılar mutfaktaki hünerlerini sergilemeye devam ediyor. 28 Eylül-2 Ekim 2026 haftasının dikkat çeken isimlerinden biri de Merve Hanım oldu. Hazırladığı menü ve yarışmadaki performansıyla dikkat çeken Merve Hanım’ın hayatı, yaşı, memleketi ve mesleği de merak konusu oldu. Peki, Yemekteyiz Merve Hanım kimdir? Merve kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte yarışmacıyla ilgili merak edilenler...

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HABERİN ÖZETİ Yemekteyiz Merve kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Merve Hanım kaç yaşında, nereli? Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının 28 Eylül-2 Ekim 2026 haftasında yarışan Merve Akpınar Altun hakkındaki merak edilen bilgiler paylaşıldı. Merve Akpınar Altun 34 yaşındadır ve Tokatlıdır. Dört yıldır evli olan yarışmacı, mesleğini pasta şefi olarak sürdürmektedir. Sosyal medyada zaman geçirmeyi sevdiğini belirtmektedir. Yarışmadan kazanacağı 250 bin TL’lik büyük ödülü eğitim için kullanmak istemektedir.

YEMEKTEYİZ MERVE HANIM KİMDİR?

Merve Akpınar Altun 34 yaşında ve Tokatlıdır. 4 yıldır evli olan Merve Hanım, mesleğini pasta şefi olarak sürdürüyor. Sosyal medyada zaman geçirmeyi sevdiğini belirten Merve Akpınar Altun, yarışmadan kazanacağı 250 bin TL’lik ödülü eğitim için kullanmak istediğini ifade ediyor.

YEMEKTEYİZ MERVE HANIM KAÇ YAŞINDA?

Merve Akpınar Altun’un 34 yaşında olduğu öğrenildi. Yarışmaya katılmasıyla birlikte Merve Hanım’ın yaşı da izleyiciler tarafından merak edilen bilgiler arasında yer aldı.

YEMEKTEYİZ MERVE HANIM NERELİ?

Merve Akpınar Altun’un Tokatlı olduğu biliniyor. 28 Eylül-2 Ekim 2026 haftasında Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de yarışan Merve Hanım, hazırladığı yemeklerle rakiplerinin karşısına çıkıyor.

YEMEKTEYİZ MERVE HANIM NE İŞ YAPIYOR?

Merve Akpınar Altun, mesleğini pasta şefi olarak sürdürüyor. Mutfak alanındaki deneyimini Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de de sergileyen Merve Hanım, hazırladığı yemeklerle rakiplerinden puan almaya çalışıyor. Yarışmacının mutfak alanındaki mesleği, programa katılımıyla birlikte merak edilen detaylar arasında yer aldı.

Merve Akpınar Altun, Zuhal Topal’la Yemekteyiz’in 28 Eylül-2 Ekim 2026 haftasında yarışan isimleri arasında yer alıyor. 34 yaşındaki ve Tokatlı olan Merve Hanım, 4 yıldır evli ve mesleğini pasta şefi olarak sürdürüyor. Mutfak alanındaki deneyimini yarışmada da sergileyen Merve Hanım, hazırladığı menülerle rakiplerinden puan toplamaya çalışıyor. Sosyal medyada zaman geçirmeyi sevdiğini belirten yarışmacının yarışmadaki en dikkat çeken hedeflerinden biri ise 250 bin TL’lik büyük ödül. Merve Hanım, ödülü kazanması halinde parayı eğitim için kullanmak istediğini ifade ediyor. Yarışmadaki performansı kadar hedefleri ve hayatına ilişkin detaylarla da merak edilen Merve Akpınar Altun’un hafta sonunda alacağı puanlar şimdiden takip edilmeye başlandı.