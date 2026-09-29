Zuhal Topal’la Yemekteyiz’in yeni haftasında birbirinden iddialı yarışmacılar mutfaktaki hünerlerini sergilemeye devam ediyor. 28 Eylül-2 Ekim 2026 haftasının dikkat çeken isimlerinden biri de Gamze Hanım oldu. Hazırladığı menü ve yarışmadaki performansıyla dikkat çeken Gamze Hanım’ın hayatı, yaşı, memleketi ve mesleği de merak konusu oldu. Peki, Yemekteyiz Gamze Hanım kimdir? Gamze Şahin kaç yaşında, nereli, kaç çocuğu var ve ne iş yapıyor? İşte yarışmacıyla ilgili merak edilenler...

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HABERİN ÖZETİ Yemekteyiz Gamze kimdir, Gamze Şahin kaç yaşında, nereli, kaç çocuğu var, ne iş yapıyor? Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı 28 Eylül-2 Ekim 2026 haftasında yarışan ilk isim olan Gamze Şahin'in hayatı ve merak edilen detaylar paylaşıldı. Gamze Şahin 35 yaşındadır ve Niğdelidir. Yarışmacının 3 çocuk annesinin olduğu öğrenildi. Gamze Şahin'in mesleğiyle ilgili kamuoyuyla doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. Yarışmanın ilk biçiminde biçimlendirilmiş menüleri ve sunulan tabaklarla rakiplerinin karşısına çıkabilir.

YEMEKTEYİZ GAMZE ŞAHİN KİMDİR?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz’in 28 Eylül-2 Ekim 2026 haftasında yarışan ilk isim Gamze Şahin oldu. 35 yaşındaki Gamze Hanım’ın Niğdeli ve 3 çocuk annesi olduğu öğrenildi. Yarışmadaki performansıyla dikkat çeken Gamze Şahin’in hayatına ilişkin detaylar da izleyiciler tarafından merak ediliyor.

YEMEKTEYİZ GAMZE ŞAHİN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz’in 28 Eylül-2 Ekim 2026 haftasında yarışan Gamze Şahin’in 35 yaşında olduğu öğrenildi. Niğdeli olan Gamze Hanım, aynı zamanda 3 çocuk annesi. Yarışmaya katılmasıyla birlikte özel hayatına ilişkin detaylar da izleyicilerin ilgisini çekti.

YEMEKTEYİZ GAMZE ŞAHİN’İN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Gamze Şahin’in 3 çocuk annesi olduğu öğrenildi. Özel hayatıyla ilgili detayları çok fazla paylaşmayan Gamze Hanım, yarışmadaki performansıyla izleyicilerin dikkatini çekti. Yarışmacının ailesi ve günlük hayatına ilişkin diğer detaylar da merak konusu oldu.

YEMEKTEYİZ GAMZE ŞAHİN NE İŞ YAPIYOR?

Gamze Şahin’in mesleğiyle ilgili kamuoyuyla paylaşılan doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Yarışmacının programa katılmasıyla birlikte yaşı, memleketi ve aile hayatının yanı sıra ne iş yaptığı da izleyiciler tarafından araştırılıyor. Gamze Şahin’in mesleğine ilişkin yeni bir bilgi paylaşılması halinde detayların netleşmesi bekleniyor.

Gamze Şahin, yarışmanın ilk gününde hazırladığı menü ve sunduğu tabaklarla rakiplerinin karşısına çıktı. Hazırladığı yemeklerle puan toplamaya çalışan Gamze Hanım’ın yarışmadaki performansı kadar menüsünün detayları da izleyicilerin ilgisini çekti. 35 yaşındaki 3 çocuk annesi Gamze Şahin’in ardından haftanın diğer yarışmacıları da mutfaktaki hünerlerini sergilemeye devam edecek.