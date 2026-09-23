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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 16:34
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 16:34

Yemekteyiz Züleyha kimdir, kaç yaşında? Yemekteyiz yarışmacısı Züleyha aslen nereli?

Yemekteyiz programının bu haftaki yarışmacıları arasında yer alan Züleyha dikkatleri üzerine çekti. Hazırladığı yemekler ile rakiplerini ağırlayacak olan Yemekteyiz Züleyha kimdir, kaç yaşında merak edildi. İşte bu hafta yarışan Züleyha'nın menüsündeki yemekler...

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Yemekteyiz Züleyha kimdir, kaç yaşında? Yemekteyiz yarışmacısı Züleyha aslen nereli?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 16:34
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 16:34

Zuhal Topal ile Yemekteyiz programında bu hafta yer alan Züleyha, 3. günde rakiplerini ağırlayacak. Haftanın ilk iki günü tartışmalar ile geçerken bugün yaşanacaklar yakından takip ediliyor.

YEMEKTEYİZ ZÜLEYHA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Züleyha Hanım, 21-25 Eylül haftasında yarışacak olan yarışmacılar arasında yer alıyor. 3. gün yarışan Züleyha, 20 senelik evli olurken çocukları ile hayatına devam ediyor. Züleyha'nın yaşına dair bilgi bulunmazken, sosyal medya içeriklerine beğeni yapıyor.

Yemekteyiz Züleyha kimdir, kaç yaşında? Yemekteyiz yarışmacısı Züleyha aslen nereli?

YEMEKTEYİZ ZÜLEYHA HIDIR ASLEN NERELİ?

Züleyha'nın Karadenizli olduğu biliniyor. Giresunlu olan Züleyha Hıdır, ailesi ile geçirdiği güzel anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşıyor.

Züleyha'nın memleketi olan / /Esenli Köyü'nden de destek eksik olmadı.

Züleyha Hıdır, Instagram'da "zuleyhaipekmiray" kullanıcı adı ile yer alırken günlük içerikler paylaşıyor. Samimi ve içten içerikleri ile beğeni toplayan ismin, 43 bin takipçisi bulunuyor.

Yemekteyiz Züleyha kimdir, kaç yaşında? Yemekteyiz yarışmacısı Züleyha aslen nereli?

YEMEKTEYİZ ZÜLEHYA'NIN MENÜSÜ

Bu haftanın yarışmacısı olan Züleyha, haftanın 3. gününde yarışıyor.

Yemekteyiz Züleyha kimdir, kaç yaşında? Yemekteyiz yarışmacısı Züleyha aslen nereli?

Rakiplerini ağırlayacak olan yarışmacının menüsü ise rakipleri tarafından kolay görüldü. Züleyha'nın menüsünde Ayran Aşı Çorbası, Saray Usulü Sebze İncisi, Saç Kavurma ve Kremalı Makarna, Mevsim Salata ve tatlı olarak Çikolatalı Fındık Rüyası yer aldı.

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ETİKETLER
#Giresun
#Zuhal Topal İle Yemekteyiz
#Görele
#Züleyha
#Esenli Köyü
#Biyografi
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