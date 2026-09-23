Yemekteyiz Züleyha kimdir, kaç yaşında? Yemekteyiz yarışmacısı Züleyha aslen nereli?

Zuhal Topal ile Yemekteyiz programında bu hafta yer alan Züleyha, 3. günde rakiplerini ağırlayacak. Haftanın ilk iki günü tartışmalar ile geçerken bugün yaşanacaklar yakından takip ediliyor.

YEMEKTEYİZ ZÜLEYHA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Züleyha Hanım, 21-25 Eylül haftasında yarışacak olan yarışmacılar arasında yer alıyor. 3. gün yarışan Züleyha, 20 senelik evli olurken çocukları ile hayatına devam ediyor. Züleyha'nın yaşına dair bilgi bulunmazken, sosyal medya içeriklerine beğeni yapıyor.

YEMEKTEYİZ ZÜLEYHA HIDIR ASLEN NERELİ?

Züleyha'nın Karadenizli olduğu biliniyor. Giresunlu olan Züleyha Hıdır, ailesi ile geçirdiği güzel anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşıyor.

Züleyha'nın memleketi olan Giresun / Görele/Esenli Köyü'nden de destek eksik olmadı.

Züleyha Hıdır, Instagram'da "zuleyhaipekmiray" kullanıcı adı ile yer alırken günlük içerikler paylaşıyor. Samimi ve içten içerikleri ile beğeni toplayan ismin, 43 bin takipçisi bulunuyor.

YEMEKTEYİZ ZÜLEHYA'NIN MENÜSÜ

Bu haftanın yarışmacısı olan Züleyha, haftanın 3. gününde yarışıyor.

Rakiplerini ağırlayacak olan yarışmacının menüsü ise rakipleri tarafından kolay görüldü. Züleyha'nın menüsünde Ayran Aşı Çorbası, Saray Usulü Sebze İncisi, Saç Kavurma ve Kremalı Makarna, Mevsim Salata ve tatlı olarak Çikolatalı Fındık Rüyası yer aldı.