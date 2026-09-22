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Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 18:38
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 18:38

Yemekteyiz Alev Hanım kimdir? Alev Yıldız kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz’in yeni haftasında yarışan Alev Hanım, hazırladığı menü ve renkli kişiliğiyle dikkat çekti. Yarışmacının hayatına ilişkin detaylar da izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Yemekteyiz Alev Hanım kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Yemekteyiz Alev Hanım kimdir? Alev Yıldız kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 18:38
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 18:38

Zuhal Topal’la Yemekteyiz’in yeni haftasında birbirinden iddialı yarışmacılar mutfaktaki hünerlerini sergilemeye devam ediyor. 21-25 Eylül 2026 haftasının dikkat çeken isimlerinden biri de Alev Hanım oldu. Hazırladığı menü ve rakipleriyle yaşadığı diyaloglarla dikkat çeken Alev Hanım’ın yarışmadaki performansının yanı sıra özel hayatı ve mesleği de merak konusu oldu. Peki, Yemekteyiz Alev Hanım kimdir? Alev Yıldız kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte yarışmacıyla ilgili merak edilenler...

HABERİN ÖZETİ

Yemekteyiz Alev Hanım kimdir? Alev Yıldız kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının 21-25 Eylül 2026 haftasında yarışan ve dikkat çeken isimlerden biri olan Alev Yıldız hakkında bilgiler paylaşıldı.
Alev Yıldız 37 yaşındadır ve Erzincanlıdır.
Bir çocuk annesi olan Alev Hanım, geçimini petshop işleterek sağlamaktadır.
Yarışmacının spor yapmayı sevdiği belirtilmiştir.
Hazırladığı menü, renkli kişiliği ve rakipleriyle yaşadığı diyaloglarla dikkat çekmektedir.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.

YEMEKTEYİZ ALEV HANIM KİMDİR?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz’in 21-25 Eylül 2026 haftasında yarışan Alev Hanım’ın 37 yaşında olduğu ve Erzincanlı olduğu öğrenildi. Bir çocuk annesi olan Alev Yıldız, geçimini işleterek sağlıyor. Spor yapmayı sevdiği belirtilen yarışmacı, haftanın dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. 

Yemekteyiz Alev Hanım kimdir? Alev Yıldız kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

YEMEKTEYİZ ALEV HANIM KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz’in 21-25 Eylül 2026 haftasında yarışan Alev Yıldız’ın 37 yaşında olduğu ve Erzincanlı olduğu bilgisi paylaşıldı. Bir çocuk annesi olan Alev Hanım, yarışmada hazırladığı yemeklerin yanı sıra renkli kişiliğiyle de dikkat çekiyor.

Yemekteyiz Alev Hanım kimdir? Alev Yıldız kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

Alev Hanım’ın özel hayatına ilişkin bilinen bilgiler arasında bir çocuk annesi olduğu yer alırken, spor yapmayı sevdiği de belirtiliyor. Yarışmacının hayatına dair detaylar, Yemekteyiz’de ekrana gelen bölümlerle birlikte izleyicilerin araştırdığı konular arasında bulunuyor.

Yemekteyiz Alev Hanım kimdir? Alev Yıldız kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

YEMEKTEYİZ ALEV HANIM NE İŞ YAPIYOR?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz’in 21-25 Eylül 2026 haftasında yarışan Alev Yıldız, mesleğiyle de merak edilen isimler arasında yer alıyor. 37 yaşındaki Alev Hanım’ın petshop işlettiği ve geçimini bu işle sağladığı bilgisi paylaşıldı. Hayvanlarla iç içe bir iş hayatı sürdüren yarışmacı, Yemekteyiz’de ise mutfaktaki hünerlerini sergiliyor.

Yemekteyiz Alev Hanım kimdir? Alev Yıldız kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

Petshop işletmeciliği yapan Alev Hanım’ın yarışmadaki performansı da izleyicilerin dikkatini çekiyor. Hazırladığı menüyle rakiplerinden yüksek puan almaya çalışan yarışmacının, mesleğinin yanı sıra sofra hazırlığı ve yemek konusundaki becerileri de program boyunca merak ediliyor.

Yemekteyiz Alev Hanım kimdir? Alev Yıldız kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz’in yeni haftasında dikkat çeken yarışmacılardan biri olan Alev Hanım, hazırladığı menü ve renkli kişiliğiyle izleyicilerin merak ettiği isimler arasında yer aldı. 37 yaşındaki Alev Yıldız’ın Erzincanlı olduğu ve petshop işlettiği bilgisi paylaşılırken, yarışmadaki performansı da yakından takip ediliyor. Alev Hanım’ın hafta boyunca rakiplerinden alacağı puanlar ve yarışmanın sonunda elde edeceği sonuç ise merakla bekleniyor.

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#Erzincan
#zuhal topal'la yemekteyiz
#Petshop
#Alev Hanım
#Alev Yıldız
#Biyografi
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