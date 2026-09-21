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Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 18:15
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 18:15

Yemekteyiz Betül Hanım kimdir? Betül Hanım kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz’in bu haftaki yarışmacılarından Betül Hanım, hazırladığı yemekler ve yarışmadaki performansıyla izleyicilerin dikkatini çekti. Programın tanıtımında öğretmen olduğunu ve yapay zekâ kullanarak şarkı yaptığını anlatan Betül Hanım, renkli kişiliğiyle de merak uyandırdı. Ekran başındaki izleyiciler ise Betül Hanım’ın hayatına dair detayları araştırmaya başladı. Peki, Yemekteyiz Betül Hanım kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Yemekteyiz Betül Hanım kimdir? Betül Hanım kaç yaşında, ne iş yapıyor?
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 18:15
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 18:15

’la ’in yeni haftasında birbirinden iddialı yarışmacılar mutfaktaki hünerlerini sergilemeye devam ediyor. 21-25 Eylül 2026 haftasının dikkat çeken isimlerinden biri de Betül Hanım oldu. Hazırladığı menüyle rakiplerinden puan almaya çalışan Betül Hanım’ın yarışmadaki performansının yanı sıra yaşı, memleketi ve mesleği de merak konusu oldu. Peki, Yemekteyiz Betül Hanım kimdir? Betül Hanım kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte yarışmacıyla ilgili merak edilenler...

HABERİN ÖZETİ

Yemekteyiz Betül Hanım kimdir? Betül Hanım kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının 21-25 Eylül 2026 haftasında yarışan Betül Hanım, mesleği ve sosyal medyadaki sofra sunumu paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Betül Hanım, Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmasının 21-25 Eylül 2026 haftası yarışmacıları arasında yer almaktadır.
Öğretmenlik mesleğini sürdüren yarışmacı, aynı zamanda dijital içerik üreticiliği yapmaktadır.
Instagram'da 'Betüş’ün renkli dünyası' adıyla 37 bini aşkın takipçisi bulunan Betül Hanım, hesabında sofra sunumları ve masa hazırlıkları paylaşmaktadır.
Betül Hanım’ın yaşı ve doğum tarihiyle ilgili henüz doğrulanmış ve net bir bilgi bulunmamaktadır.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

YEMEKTEYİZ BETÜL HANIM KİMDİR?

Betül Hanım, Zuhal Topal’ın sunumuyla ekranlara gelen Yemekteyiz’in 21-25 Eylül 2026 haftası yarışmacıları arasında yer alıyor. Yarışmada hazırlayacağı menüyle rakiplerinden yüksek puan almaya çalışacak olan Betül Hanım, haftanın ödülü için mücadele edecek. Öğretmen olan ve dijital içerik üreticiliği yapan Betül Hanım’ın yemek konusundaki becerileri ve menü tercihleri de bölümler ilerledikçe ortaya çıkacak.

Yemekteyiz Betül Hanım kimdir? Betül Hanım kaç yaşında, ne iş yapıyor?

YEMEKTEYİZ BETÜL HANIM KAÇ YAŞINDA?

Yemekteyiz’in 21-25 Eylül 2026 haftasında yarışan Betül Hanım’ın yaşıyla ilgili doğrulanmış ve net bir bilgi henüz bulunmuyor. Güncel kaynaklarda Betül Hanım’ın doğum tarihi ya da yaşı paylaşılmadığı için kesin bir rakam vermek mümkün değil.

Yemekteyiz Betül Hanım kimdir? Betül Hanım kaç yaşında, ne iş yapıyor?

YEMEKTEYİZ BETÜL HANIM NE İŞ YAPIYOR?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz’in 21-25 Eylül 2026 haftasında yarışan Betül Hanım, öğretmenliğinin yanı sıra sosyal medya çalışmalarıyla da dikkat çekiyor. Instagram hesabında kendisini “Dijital İçerik Üreticisi” olarak tanımlayan Betül Hanım’ın 37 bini aşkın takipçisi bulunuyor. Yarışmacının sosyal medya hesabında özellikle sofra sunumları ve masa hazırlıkları ön plana çıkıyor. “Betüş’ün renkli dünyası” adıyla kullandığı Instagram hesabında birbirinden farklı sofra sunumlarına yer veren Betül Hanım, masa düzenlemeleri konusunda da oldukça aktif paylaşımlar yapıyor. Kahvaltı sofralarından özel gün hazırlıklarına, farklı masa konseptlerinden özenle hazırlanmış sunumlara kadar pek çok içeriği takipçileriyle paylaşan yarışmacı, bu alandaki ilgisini sosyal medya hesabına da yansıtıyor.

Yemekteyiz Betül Hanım kimdir? Betül Hanım kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Betül Hanım’ın sosyal medya tarafındaki dikkat çeken bir diğer özelliği ise kendisini doğrudan “Dijital İçerik Üreticisi” olarak tanımlaması. Öğretmenlik mesleğini de sürdüren yarışmacı, böylece mesleki hayatının yanı sıra sosyal medyada da aktif bir üretim gerçekleştiriyor. Takipçi sayısının 37 bini aşması ise paylaşımlarının kayda değer bir kitleye ulaştığını gösteriyor. Özellikle sofra sunumlarına olan ilgisi, Betül Hanım’ın Yemekteyiz yarışmasındaki profilini de daha dikkat çekici hale getiriyor. Sosyal medya hesabında masa düzenine ve sunum detaylarına sık sık yer veren yarışmacının, programda hazırlayacağı sofrada bu deneyimini nasıl kullanacağı da merak ediliyor. Betül Hanım’ın yemeklerinin yanı sıra masa sunumu ve detaylara verdiği önem de yarışma boyunca izleyicilerin dikkatini çekebilecek noktalar arasında yer alıyor.

Yemekteyiz Betül Hanım kimdir? Betül Hanım kaç yaşında, ne iş yapıyor?

YEMEKTEYİZ BETÜL HANIM HANGİ HAFTA YARIŞIYOR?

Betül Hanım, Zuhal Topal’la Yemekteyiz’in 21-25 Eylül 2026 haftasında yarışan isimler arasında yer alıyor. Haftanın yarışmacıları arasında yer alan Betül Hanım, kendi gününde hazırlayacağı menüyü rakiplerinin beğenisine sunacak. Sofra sunumlarına olan ilgisiyle de dikkat çeken Betül Hanım’ın yarışmadaki performansı merak edilirken, hangi gün yarışacağı ise ilerleyen bölümlerde belli olacak.

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ETİKETLER
#Zuhal Topal
#Yemekteyiz
#Betül Hanım
#21-25 Eylül 2026
#Dijital İçerik Üreticisi
#Biyografi
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