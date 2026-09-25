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Medya
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 20:01
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 20:01

Yemekteyiz'de bu hafta kim kazandı 25 Eylül? Zuhal Topal ile Yemekteyiz'de büyük ödülün sahibi

TV8 ekranlarının sevilen programı Yemekteyiz'de bu haftanın büyük ödül sahibi belli oldu. Yarışmacılar rakiplerini ağırlarken en yüksek puanı alan isim büyük ödülün sahibi oldu.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Yemekteyiz'de bu hafta kim kazandı 25 Eylül? Zuhal Topal ile Yemekteyiz'de büyük ödülün sahibi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 20:01
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 20:01

'ın sunumu ile ekranlara gelen programında yarışmacılar rakiplerini ağırladı. Komik anların ve tartışmaların yaşandığı bir hafta sona ererken, bu hafta kim kazandı belli oldu.

YEMEKTEYİZ'DE BU HAFTA KİM KAZANDI?

'in sevilen Yemekteyiz programında yarışmacılar rakiplerini ağırladı. Haftanın yarışmacıları Ali Akyıldız, Alev Yıldız, Züleyha Hıdır, Onur İşgüzerer ve Betül Demir olurken bu haftanın kazananı belli oldu. Betül Demir en yüksek puanı alarak büyük ödülün sahibi oldu.

Yemekteyiz'de bu hafta kim kazandı 25 Eylül? Zuhal Topal ile Yemekteyiz'de büyük ödülün sahibi

YEMEKTEYİZ'DE BÜYÜK ÖDÜLÜN SAHİBİ KİM OLDU?

Ekranların sevilen programında bu haftanın kazanan ismi Betül Demir oldu. En yüksek puanı alan Betül Demir oldu. 250 bin TL'lik büyük ödülü kazanarak haftanın birincisi oldu.

Yemekteyiz'de bu hafta kim kazandı 25 Eylül? Zuhal Topal ile Yemekteyiz'de büyük ödülün sahibi

YEMEKTEYİZ BU HAFTANIN PUAN DURUMU

Ali Akyıldız 23 puan alırken haftayı sonuncu tamamladı. Alev Yıldız 27 puan ile haftayı tamamlarken Züleyha Hıdır 23 puan aldı. Onur İşgüzerer 34 puan ile ikinci olurken Betül Demir 35 puan ile kazanan oldu. 

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#Zuhal Topal
#Yemekteyiz
#TV8
#Betül Demir
#Ali Akyıldız
#Medya
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