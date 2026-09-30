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Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 15:00
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 15:00

Yemekteyiz Özge kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Özge Hanım kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz’in 28 Eylül-2 Ekim 2026 haftasında yarışan Özge Hanım, programdaki tavırları ve yarışmacılarla olan etkileşimiyle dikkat çekti. Ekrandaki performansıyla öne çıkan Özge Hanım’ın hayatına ilişkin detaylar da izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Yemekteyiz Özge Hanım kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte yarışmacıyla ilgili merak edilenler...

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Yemekteyiz Özge kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Özge Hanım kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 15:00
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 15:00

Zuhal Topal’la Yemekteyiz’in yeni haftasında yarışmacıların mutfaktaki mücadelesi devam ediyor. 28 Eylül-2 Ekim 2026 haftasının dikkat çeken isimlerinden biri de Özge Hanım oldu. Programdaki tavırları, yorumları ve yarışmadaki performansıyla öne çıkan Özge Hanım’ın hayatı da izleyicilerin merak konusu haline geldi. Peki, Yemekteyiz Özge Hanım kimdir? Özge kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte yarışmacıyla ilgili merak edilenler...

HABERİN ÖZETİ

Yemekteyiz Özge kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Özge Hanım kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.
Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının 28 Eylül-2 Ekim 2026 haftasında yarışan Özge Evin, performansı ve hayatına dair detaylarla izleyicilerin dikkatini çekti.
Özge Evin 29 yaşında, Samsunlu ve bekardır.
Mesleğini satış sorumlusu olarak sürdürmektedir.
Boş zamanlarında köpeğiyle vakit geçirmeyi sevmektedir.
Yarışmadan kazanacağı 250 bin TL’lik ödülle seyahat etmek istemektedir.
Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.

YEMEKTEYİZ ÖZGE EVİN KİMDİR?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz’in 28 Eylül-2 Ekim 2026 haftasında yarışan Özge Evin, programdaki tavırları ve yarışmadaki performansıyla dikkat çeken isimlerden biri oldu. 29 yaşındaki Özge Hanım’ın Samsunlu ve bekar olduğu, mesleğini ise satış sorumlusu olarak sürdürdüğü öğrenildi. Yarışmacının boş zamanlarında köpeğiyle vakit geçirmeyi sevdiği ve yarışmadan kazanacağı 250 bin TL’lik ödülle seyahat etmek istediği de belirtiliyor.

Yemekteyiz Özge kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Özge Hanım kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

YEMEKTEYİZ ÖZGE HANIM KAÇ YAŞINDA?

Özge Evin’in 29 yaşında olduğu öğrenildi. Zuhal Topal’la Yemekteyiz’in 28 Eylül-2 Ekim 2026 haftasında yarışan Özge Hanım, programdaki performansıyla dikkat çekiyor. Yarışmaya katılmasıyla birlikte yaşı da izleyicilerin merak ettiği bilgiler arasında yer aldı.

Yemekteyiz Özge kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Özge Hanım kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

YEMEKTEYİZ ÖZGE HANIM NERELİ?

Özge Evin’in Samsunlu olduğu biliniyor. Zuhal Topal’la Yemekteyiz’in 28 Eylül-2 Ekim 2026 haftasında yarışan Özge Hanım, programda hazırladığı yemeklerin yanı sıra renkli tavırlarıyla da dikkat çekiyor. Yarışmacının Samsunlu olması, hayatına ilişkin merak edilen detaylar arasında yer alıyor.

Yemekteyiz Özge kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Özge Hanım kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

YEMEKTEYİZ ÖZGE HANIM NE İŞ YAPIYOR?

Özge Evin, mesleğini satış sorumlusu olarak sürdürüyor. İş hayatındaki deneyimini Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de de sergileyen Özge Hanım, yarışmadaki performansı ve rakipleriyle olan iletişimiyle dikkat çekiyor. 29 yaşındaki yarışmacının mesleği de programa katılmasıyla birlikte izleyicilerin merak ettiği bilgiler arasında yer aldı.

Yemekteyiz Özge kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Özge Hanım kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

YEMEKTEYİZ ÖZGE HANIM 250 BİN TL ÖDÜLÜ NE YAPACAK?

Özge Evin, yarışmadan kazanacağı 250 bin TL’lik büyük ödülle seyahat etmek istediğini belirtiyor. Yarışmadaki hedefleri arasında ödülü kazanmak da bulunan Özge Hanım’ın bu açıklaması, programa katılımıyla ilgili merak edilen detaylardan biri oldu.

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ETİKETLER
#Samsun
#zuhal topal'la yemekteyiz
#250 Bin Tl
#Özge Hanım
#Özge Evin
#Biyografi
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