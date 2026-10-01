Zuhal Topal’la Yemekteyiz’in yeni haftasında yarışmacıların mutfaktaki mücadelesi devam ediyor. 28 Eylül-2 Ekim 2026 haftasında yarışan Çetin Ataş da hazırladığı yemekler ve yarışmadaki performansıyla dikkat çeken isimlerden biri oldu. 45 yaşındaki Çetin Bey’in Bitlisli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilirken, mesleği de merak konusu oldu. Peki, Yemekteyiz Çetin Ataş kimdir? Çetin Ataş kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte yarışmacıyla ilgili merak edilenler...

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HABERİN ÖZETİ Yemekteyiz Çetin kimdir? Zuhal Topal’la Yemekteyiz Çetin Bey kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmasının 28 Eylül-2 Ekim 2026 haftasında yarışan aşçı Çetin Ataş, hazırladığı yemekler ve performansıyla dikkat çekerek 250 bin TL'lik büyük ödül için mücadele etmektedir. Çetin Ataş, 45 yaşında, Bitlisli ve 3 çocuk babasıdır. Yarışmacının mesleği aşçılıktır ve mutfaktaki deneyimini hazırladığı menüye yansıtmıştır. Çetin Ataş, Zuhal Topal’la Yemekteyiz programında 28 Eylül-2 Ekim 2026 haftasında yarışmaktadır. Yarışmacı, programda 250 bin TL'lik büyük ödül için mücadele vermektedir.

YEMEKTEYİZ ÇETİN ATAŞ KİMDİR?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz’in 28 Eylül-2 Ekim 2026 haftasında yarışan Çetin Ataş, programdaki performansı ve hazırladığı yemeklerle dikkat çeken isimlerden biri oldu. Yarışmaya katılmasıyla birlikte Çetin Bey’in yaşı, memleketi, mesleği ve aile hayatı da izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Yarışmacının özellikle mutfaktaki deneyimi, hazırladığı menü ve rakiplerinden aldığı yorumlar da programın dikkat çeken detayları arasında yer aldı.

YEMEKTEYİZ ÇETİN ATAŞ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Çetin Ataş’ın 45 yaşında ve Bitlisli olduğu öğrenildi. Üç çocuk babası olan Çetin Bey, yarışmaya katılmasıyla birlikte aile hayatıyla da merak edilen isimler arasında yer aldı. Zuhal Topal’la Yemekteyiz’in 28 Eylül-2 Ekim 2026 haftasında yarışan Çetin Ataş, programda hazırladığı yemeklerle rakiplerinden puan almaya çalışırken mutfaktaki deneyimini de ortaya koydu.

YEMEKTEYİZ ÇETİN ATAŞ NE İŞ YAPIYOR?

Çetin Ataş’ın mesleğinin aşçılık olduğu öğrenildi. Mutfak alanındaki deneyimini Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de de ortaya koyan Çetin Bey, hazırladığı yemeklerle rakiplerinin karşısına çıktı. Yemek yapma konusundaki deneyimi, yarışmadaki menüsüne de yansırken Çetin Ataş’ın mutfaktaki performansı izleyicilerin dikkatini çekti.

Çetin Ataş, Zuhal Topal’la Yemekteyiz’in 28 Eylül-2 Ekim 2026 haftasında mutfağa girerek hazırladığı menüyü rakiplerinin beğenisine sundu. 45 yaşındaki 3 çocuk babası Çetin Bey, aşçılık mesleğinden gelen deneyimini yarışmaya da yansıtmaya çalıştı. Hazırladığı yemeklerin ardından rakiplerinin değerlendirmesini alan Çetin Ataş, özellikle menüsü ve yemeklere ilişkin yorumlarıyla dikkat çekti.

Yarışmacının aldığı puanlar haftanın genel sıralaması açısından da önem taşırken, Çetin Bey’in 250 bin TL’lik büyük ödül için verdiği mücadele izleyiciler tarafından takip edildi. Haftanın sonuna yaklaşılırken yarışmacıların aldığı puanlar arasındaki fark da daha fazla önem kazanırken, Çetin Ataş’ın yarışmayı kaç puanla tamamlayacağı ve büyük ödülün kimin olacağı merak konusu oldu.