Yemekteyiz İrem Ayıkoğlu kimdir, mesleği nedir? Yemekteyiz İrem kovboy şapkasıyla dikkat çekti

TV8’in en sevilen yarışması Zuhal Topal’la Yemekteyiz’in yeni haftası yine yoğun ilgi ile karşılandı. 5 farklı yarışmacı Yemekteyiz mutfağında yerini alırken, 200 bin TL’lik büyük ödülü hangi yarışmacının alacağı şimdiden merak konusu. Zuhal Topal’ın 23-27 Mart haftasında yarışan yarışmacılardan bir de duru güzelliği ve kovboy şapkasıyla izleyicide merak uyandıran İrem Hanım oldu. İrem Ayıkoğlu, Yemekteyiz’de 3. Gün mutfağa girerek, menüsünü hazırlayacak ve Cuma günü büyük ödül olan 200 bin TL’yi almak için zamana karşı hünerlerini sergileyecek. Peki Zuhal Topla’la Yemekteyiz İrem Ayıkoğlu kimdir, aslen nerelidir? Yemekteyiz İrem mesleği ne, kaç yaşında ve evli midir? İşte İrem Ayıkoğlu’na dair tüm detaylar…

YEMEKTEYİZ İREM AYIKOĞLU KİMDİR, MESLEĞİ NEDİR?

Sade güzelliği ile Zuhal Topal’dan tam puan alan Yemekteyiz 3. gün yarışmacısı İrem Hanım, 27 yaşında olup aslen Sakaryalıdır. Yemekteyiz yarışmacısına ise İstanbul Ümraniye’den katılan İrem Ayıkoğlu, mesleğine tutkuyla bağlı olan bir veteriner.

İrem Hanım, bir süre iş hayatında aktif görev aldıktan sonra, mesleğine şu an ara vermiş durumda. Hayvanlara olan sevgisini yarışma boyunca dile getiren İrem Ayıkoğlu aynı zamanda henüz bir yıllık evli. Genç görünümü ve duru güzelliği ile Zuhal Topal’ın dikkatini çeken yarışmacı, burun ameliyatı olduğunu da itiraf etti.

YEMEKTEYİZ İREM KOVBOY ŞAPKASIYLA DİKKAT ÇEKTİ

İrem Ayıkoğlu’nun Pazartesi günü itibarıyla ekranlara damga vurmasında bir diğer detay ise tarzı oldu. Geçen hafta Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de yarışan Kenan Bey’e benzetilen İrem Hanım, yarışmaya kovboy şapkası ve ikonik aksesuar tercihi ile katıldı.

Hem stili hem de el lezzetine olan güveniyle dikkat çeken İrem Hanım'ın Cuma günü 200 bin TL’yi alıp alamayacağı ise merak konusu.

YEMEKTEYİZ 20 MART 2026 CUMA 200 BİN TL’Yİ KİM ALDI?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de her Cuma 200 bin TL büyük ödül dağıtılıyor. Tüm hafta değerlendirilen lezzetler, yemekler ve sunumlar, büyük ödülün hangi yarışmacının olacağını belirliyor.

Geçen Cuma ise 200 bin TL’yi alan isim Serap Öz oldu. Serap Hanım, yarışmacılardan 30 puan ve Zuhal Topal’dan 8 puan alarak, toplam 38 puanla 200 bin TL’yi alarak yarışmadan ayrıldı.

ZUHAL TOPAL’LA YEMEKTEYİZ 23-27 MART HAFTASINDA KİMLER YARIŞIYOR

Yemekteyiz 1. gün yarışan yarışmacısı – Hakan Kaan

Yemekteyiz 2. Gün yarışan yarışmacısı – Garanfil Çiçek Hagverdiyeva

Yemekteyiz 3. gün yarışan yarışmacısı – İrem Ayıkoğlu

Yemekteyiz 4. gün yarışan yarışmacısı – Naciye İskender

Yemekteyiz 5. gün yarışan yarışmacısı – Kaan Karaşoğlu