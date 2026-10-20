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Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 18:57
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 19:00

Yemekteyiz Müberra kimdir? Kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz’in yeni yarışmacısı Müberra, mutfaktaki iddiasıyla dikkat çekti. Uzun süredir programa katılmak isteyen yarışmacının hayatı da merak konusu oldu.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Yemekteyiz Müberra kimdir? Kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 18:57
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 19:00

TV8’in sevilen yarışması Zuhal Topal’la Yemekteyiz, yeni haftada birbirinden iddialı yarışmacıları ağırlıyor. Haftanın dikkat çeken isimlerinden Müberra da mutfaktaki hünerlerini sergilemek ve rakiplerini geride bırakmak için yarışıyor. Peki, Yemekteyiz Müberra kimdir? İşte yarışmacının hayatına dair merak edilenler.

HABERİN ÖZETİ

Yemekteyiz Müberra kimdir? Kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının yeni yarışmacılarından Müberra'nın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler paylaşıldı.
Müberra 43 yaşında, aslen Kırıkkaleli ve İstanbul'un Tuzla ilçesinde yaşıyor.
Evli ve iki çocuk annesi olan yarışmacı, fabrika işçisi olarak çalışıyor.
Uzun zamandır takip ettiği yarışmaya bu yıl başvurmuş ve başvurusu kısa sürede kabul edilmiştir.
Yemek yapmaya evlendikten sonra başlayan yarışmacının yaklaşık 23 yıllık mutfak deneyimi bulunuyor.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

YEMEKTEYİZ MÜBERRA KİMDİR?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmacısı Müberra, 43 yaşında ve aslen Kırıkkaleli. İstanbul’un Tuzla ilçesinde yaşayan Müberra, evli ve iki çocuk annesi. Fabrika işçisi olarak çalışan yarışmacı, uzun zamandır takip ettiği Yemekteyiz’e bu yıl başvurdu. Başvurusunun kısa sürede kabul edilmesiyle programa katılmaya hak kazandı.

Yemekteyiz Müberra kimdir? Kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

YEMEKTEYİZ MÜBERRA KAÇ YAŞINDA?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmacısı Müberra, 43 yaşındadır. İstanbul’un Tuzla ilçesinden yarışmaya katılan Müberra, evli ve iki çocuk annesidir. Fabrika işçisi olarak çalışan yarışmacı, mutfaktaki hünerlerini sergileyerek rakipleri karşısında iddiasını ortaya koyuyor. 

Yemekteyiz Müberra kimdir? Kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

YEMEKTEYİZ MÜBERRA NERELİ?

Yemekteyiz yarışmacısı Müberra, aslen Kırıkkalelidir. İstanbul’un Tuzla ilçesinde yaşayan Müberra, ailesiyle birlikte yaşamını sürdürüyor. Evli ve iki çocuk annesi olan yarışmacı, fabrikada işçi olarak çalışıyor. Uzun süredir takip ettiği yarışmaya bu yıl başvuran Müberra, mutfaktaki becerilerini sergilemek için rakipleriyle mücadele ediyor.

Yemekteyiz Müberra kimdir? Kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

YEMEKTEYİZ MÜBERRA NE İŞ YAPIYOR?

Yemekteyiz yarışmacısı Müberra, fabrikada işçi olarak çalışıyor. İş hayatının yanı sıra evli ve iki çocuk annesi olan Müberra, mutfaktaki hünerlerini de ekranlara taşıyor. Yemek yapmaya evlendikten sonra başlayan yarışmacı, yaklaşık 23 yıldır kendi yemeklerini hazırlıyor ve elinin lezzetine güveniyor. 

Yemekteyiz Müberra kimdir? Kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

Yemekteyiz yarışmacısı Müberra, 23 yıllık mutfak deneyimi ve elinin lezzetine duyduğu güvenle yarışmada iddiasını ortaya koyuyor. Rakiplerinden alacağı puanlarla haftanın kazananı olmayı hedefleyen Müberra’nın performansı ve yarışmada nasıl bir sonuç elde edeceği izleyiciler tarafından merak ediliyor.

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