TV8 ekranlarında Zuhal Topal’ın sunumuyla yayınlanan Yemekteyiz’de yeni hafta heyecanı başladı. Haftanın yarışmacıları arasında bulunan Esma Hanım hakkında bilgi edinmek isteyen izleyiciler, “Yemekteyiz Esma kimdir?”, “Yemekteyiz Esma kaç yaşında, nereli?” sorularına cevap arıyor. Ancak yarışmacının kişisel hayatına ilişkin bilgilerin bir kısmı henüz netlik kazanmış değil.

YEMEKTEYİZ ESMA KİMDİR?

Esma Hanım, Zuhal Topal’la Yemekteyiz’in 19-23 Ekim haftasında yarışan isimlerden biri. Programa katılmasıyla birlikte hayatı ve kişisel özellikleri merak konusu olan yarışmacının biyografisine ilişkin ayrıntılar araştırılıyor.

Esma Hanım’ın mesleği, eğitim durumu ve özel yaşamı hakkında doğrulanmış kapsamlı bilgiler bulunmuyor. Yarışmacının programdaki performansı ve diğer katılımcılarla olan diyalogları ise haftanın takip edilen konuları arasında yer alıyor.

YEMEKTEYİZ ESMA KAÇ YAŞINDA?

Yemekteyiz Esma’nın yaşı, izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında bulunuyor. Ancak 19-23 Ekim 2026 haftasında yarışan Esma Hanım’ın doğum tarihi ve yaşıyla ilgili kesin bilgi henüz doğrulanmış değil.

YEMEKTEYİZ ESMA NERELİ?

Yemekteyiz yarışmacısı Esma Hanım’ın memleketi de araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Ancak Esma Hanım’ın hangi şehirden olduğu konusunda doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle yarışmacının memleketine ilişkin kesin bir şehir adı vermek mümkün değil.

ESMA HANIM YEMEKTEYİZ’İN 19-23 EKİM HAFTASINDA YARIŞIYOR

Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de 19-23 Ekim haftasında yarışmacılar, hazırladıkları menülerle rakiplerinden yüksek puan almaya çalışıyor. Yemeklerin lezzeti, sunumu ve ev sahipliği, yarışmanın öne çıkan değerlendirme başlıkları arasında bulunuyor. Esma Hanım da bu hafta mutfaktaki performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye çalışıyor. Yarışmacının hazırlayacağı yemekler ve rakiplerinden alacağı puanlar, programın takipçileri tarafından merak ediliyor.

YEMEKTEYİZ PROGRAMI HAKKINDA

Come Dine with Me formatından uyarlanan Yemekteyiz, Türkiye’de ilk kez Ekim 2008’de Show TV’de yayınlanmaya başladı. Program, 2012 yılında Fox ekranlarına geçti ve 2017’den itibaren TV8’de yayınlanmaya devam etti.

Zuhal Topal’ın sunduğu yarışmada katılımcılar, belirlenen günlerde birbirlerini evlerinde ağırlıyor. Yarışmacılar hem yemeklerini hazırlıyor hem de rakiplerinin menülerini değerlendiriyor. Haftanın sonunda alınan puanlar, kazanan ismin belirlenmesinde etkili oluyor.

