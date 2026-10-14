TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programında yarışan Eyüpcan Güneş’in hayatı merak konusu oldu. 12-16 Ekim haftasında mutfaktaki hünerlerini sergileyen Eyüpcan’ın kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve ne iş yaptığı araştırılıyor. Peki, Yemekteyiz Eyüpcan kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte merak edilen detaylar...

Özetle

HABERİN ÖZETİ Yemekteyiz Eyüpcan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Eyüpcan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının 12-16 Ekim haftasında yarışan Eyüpcan Güneş'in hayatı ve merak edilen detayları paylaşıldı. Eyüpcan Güneş 29 yaşındadır ve bekârdır. Mesleği muhasebecilik olan yarışmacı spor yapmayı sevmektedir. Büyük ödülü kazanması hâlinde yurt dışına tatile gitmek istemektedir. Yarışmacının memleketi ve özel hayatına dair diğer ayrıntılar henüz netlik kazanmamıştır.

YEMEKTEYİZ EYÜPCAN KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmacısı Eyüpcan Güneş’in hayatı, programa katılmasıyla birlikte merak konusu oldu. 12-16 Ekim haftasında yarışan Eyüpcan’ın yaşı, memleketi, mesleği ve özel hayatına ilişkin ayrıntılar araştırılıyor. Yarışmacının kişisel yaşamına dair henüz kapsamlı ve doğrulanmış bilgiler paylaşılmadı.

YEMEKTEYİZ EYÜPCAN KAÇ YAŞINDA?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmacısı Eyüpcan Güneş, 29 yaşında. Bekâr olduğu belirtilen yarışmacı, muhasebecilik yapıyor. Spor yapmayı sevdiği aktarılan Eyüpcan, yarışmada büyük ödülü kazanması hâlinde yurt dışına tatile gitmek istediğini de ifade ediyor.

YEMEKTEYİZ EYÜPCAN NE İŞ YAPIYOR?

Yemekteyiz yarışmacısı Eyüpcan Güneş’in mesleği de merak edilen konular arasında yer alıyor. Hakkında yayımlanan bilgilere göre 29 yaşındaki Eyüpcan, muhasebeci olarak çalışıyor. Yarışmaya katılmasıyla birlikte mesleği ve günlük yaşamı da izleyicilerin araştırdığı konular arasına girdi.

YEMEKTEYİZ EYÜPCAN NERELİ?

Yemekteyiz yarışmacısı Eyüpcan Güneş’in memleketine ilişkin doğrulanmış bir bilgiye henüz ulaşılamadı. Yarışmacının nereli olduğu, izleyicilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmasına katılmasıyla izleyicilerin merak ettiği isimlerden biri olan Eyüpcan Güneş, 29 yaşında ve muhasebeci olarak çalışıyor. Spor yapmayı seven yarışmacı, büyük ödülü kazanması hâlinde yurt dışına tatile gitmek istediğini belirtiyor. Eyüpcan’ın memleketi ve özel hayatına ilişkin diğer ayrıntılar ise henüz netlik kazanmadı.