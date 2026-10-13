12-16 Ekim 2026 haftasında yarışan Yüksel, hem mesleği hem de özel hayatıyla merak konusu oldu. Aslen Manisa’nın Akhisar ilçesinden olan ve İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yaşayan yarışmacının hayatı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Yemekteyiz Yüksel kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte yarışmacı hakkında merak edilenler...

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HABERİN ÖZETİ Zuhal Topal’la Yemekteyiz Yüksel kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Zuhal Topal’la Yemekteyiz programında yarışan Yüksel'in mesleği, kökeni ve yaşamına dair merak edilen bilgiler izleyicilerle paylaşıldı. Aslen Manisa’nın Akhisar ilçesinden olan Yüksel, yaşamını İzmir’in Karşıyaka ilçesinde sürdürmektedir. Gayrimenkul danışmanlığı yapmakta ve aynı zamanda butik işletmektedir. Pilates eğitmenliği alanında ilerleyen yarışmacı, gelecekte kendi pilates salonunu açmayı planlamaktadır. Yarışmacının yaşı henüz açıklanmamıştır ve doğum tarihine dair bilgi bulunmamaktadır. Özel hayatında şu an kimse bulunmamaktadır.

YEMEKTEYİZ YÜKSEL KİMDİR

Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmacısı Yüksel, aslen Manisa’nın Akhisar ilçesinden. İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yaşayan Yüksel, gayrimenkul danışmanlığının yanı sıra butik işletiyor. Pilates eğitmenliği alanında da ilerleyen yarışmacı, kendi pilates salonunu açmayı planlıyor. Özel hayatıyla da merak edilen Yüksel’in şu an hayatında kimse bulunmuyor.

YEMEKTEYİZ YÜKSEL KAÇ YAŞINDA?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmacısı Yüksel’in yaşı henüz açıklanmadı. Yarışmacının doğum tarihiyle ilgili bilgi bulunmazken izleyiciler, Yüksel’in hayatına dair detayları merak ediyor.

YEMEKTEYİZ YÜKSEL NERELİ?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmacısı Yüksel, aslen Manisa’nın Akhisar ilçesinden. Yaşamını İzmir’in Karşıyaka ilçesinde sürdüren Yüksel, iş hayatında birden fazla alanda faaliyet gösteriyor. Gayrimenkul danışmanlığı yapan ve aynı zamanda butik işleten yarışmacı, farklı meslek alanlarındaki çalışmalarıyla dikkat çekiyor

YEMEKTEYİZ YÜKSEL NE İŞ YAPIYOR?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmacısı Yüksel, iş hayatını birden fazla alanda sürdürüyor. Gayrimenkul danışmanlığı yapan Yüksel, aynı zamanda kendi butiğini işletiyor. Farklı sektörlerde çalışmalarını sürdüren yarışmacı, pilates eğitmenliği alanında da ilerlemeyi hedefliyor. Bu alanda kendini geliştirmeye devam eden Yüksel’in gelecek planları arasında kendi pilates salonunu açmak da bulunuyor. Mesleki çalışmalarının yanı sıra yeni hedefleriyle de dikkat çeken Yüksel, yarışmaya katılmasıyla birlikte izleyicilerin merak ettiği isimler arasında yer aldı.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz programına katılmasıyla gündeme gelen Yüksel, gayrimenkul danışmanlığı, butik işletmeciliği ve pilates eğitmenliği hedefleriyle dikkat çekiyor. Kendi pilates salonunu açmayı planlayan yarışmacının programdaki performansı ve rakipleriyle yaşayacağı diyaloglar da izleyiciler tarafından merak ediliyor.