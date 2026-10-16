Zuhal Topal ile Yemekteyiz son bölüm kim kazandı? 16 Ekim Yemekteyiz bu hafta kim birinci oldu belli oldu

Tv8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal ile Yemekteyiz'de bugün final günüydü. Hafta boyunca mücadele eden yarışmacılar arasında bir kişi 250 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oldu. İşte puan durumu!

ZUHAL TOPAL İLE YEMEKTEYİZ SON BÖLÜM KİM KAZANDI?

Yemekteyiz programında bu hafta Hatice Hanım, Yüksel Hanım, Eyüpcan Bey, Ali İhsan Bey ve Gülcan Hanım yarıştı. Her biri rakiplerini özenle ağırlarken, gün sonunda puanlar verildi. Son bölümde Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi 30 puan alan Hatice Hanım, büyük ödülü kazandı.

YEMEKTEYİZ BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU 16 EKİM CUMA?

Hatice Hanım, Yüksel Hanım, Eyüpcan Bey, Ali İhsan Bey ve Gülcan Hanım kıyasıya mücadele ettiği haftanın final gününde puanlarını öğrendi. Zuhal Topal'ın verdiği puanın da eklendiği son duruma göre ise bu hafta Hatice Hanım birinci oldu. Böylece 250 bin TL'lik para ödülünün de sahibi oldu.

ZUHAL TOPAL İLE YEMEKTEYİZ SON BÖLÜM KAZANANI

16 Ekim Cuma günü Tv8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal ile Yemekteyiz son bölümünde haftanın birincisi Hatice Hanım oldu. Rakiplerinden aldığı puan sonucunda 30 puan alan isim, 250 bin TL kazandı. İkinci ise 27 puan ile Yüksel Hanım oldu.

ZUHAL TOPAL İLE YEMEKTEYİZ 16 EKİM PUAN DURUMU

Bu hafta yarışan yarışmacıların puanları netleşti. Rakiplerinden ve Zuhal Topal'dan aldıkları puan ile haftanın sonucunu gören yarışmacılar nefeslerini tutu. Haftanın sonuncusu olan Gülcan 17 puan alırken, Eyüp 21 puan ile dördüncü oldu.

Ali İhsan 23 puan ile üçüncü sıraya yerleşirken listenin ikinci sırasında 27 puan ile Yüksel yer aldı. Hatice ise toplamda 30 puan alarak haftayı birinci olarak tamamladı.