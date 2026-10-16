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Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 17:23
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 17:23

Yemekteyiz Gülcan kimdir? Gülcan Savaş kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz programında bu hafta yarışan Gülcan Savaş, izleyicilerin dikkatini çekti. Yarışmadaki performansıyla merak edilen Gülcan’ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve ne iş yaptığı araştırılıyor.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Yemekteyiz Gülcan kimdir? Gülcan Savaş kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 17:23
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 17:23

TV8 ekranlarında yayınlanan ’la programında yarışan Gülcan Savaş’ın hayatı merak konusu oldu. Yarışmadaki performansıyla dikkat çeken Gülcan’ın kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve ne iş yaptığı araştırılıyor. Peki, Yemekteyiz Gülcan kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte merak edilen detaylar...

HABERİN ÖZETİ

Yemekteyiz Gülcan kimdir? Gülcan Savaş kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

Bilgi Okunma süresi 12 saniyeye düşürüldü.
TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programında yarışan Gülcan Savaş'ın hayatı ve kim olduğu izleyiciler tarafından merak konusu oldu.
Gülcan Savaş 44 yaşındadır.
Yarışmacı Eskişehirlidir.
Mesleği elektronik mühendisliğidir.
Gülcan Savaş bir çocuk annesidir.
Mutfaktaki hünerlerini sergileyerek haftanın birincisi olmak için mücadele etmektedir.
Bilgi Okunma süresi 12 saniyeye düşürüldü.

YEMEKTEYİZ GÜLCAN SAVAŞ KİMDİR?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmasına katılan Gülcan Savaş, programdaki performansıyla izleyicilerin merak ettiği isimler arasında yer alıyor. 44 yaşındaki Gülcan Savaş, Eskişehirli ve elektronik mühendisi olarak çalışıyor. Bir çocuk annesi olan yarışmacı, mutfaktaki hünerlerini sergileyerek haftanın birincisi olmak için mücadele ediyor. Gülcan Savaş’ın özel hayatına ilişkin ayrıntılar ise kamuoyuna yansıyan bilgilerle sınırlı kalıyor.

Yemekteyiz Gülcan kimdir? Gülcan Savaş kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

YEMEKTEYİZ GÜLCAN SAVAŞ KAÇ YAŞINDA?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmacısı Gülcan Savaş’ın yaşı da izleyiciler tarafından merak ediliyor. Hakkında yayımlanan bilgilere göre 44 yaşında olan Gülcan Savaş, yarışmaya katılmasıyla birlikte hayatına dair ayrıntılarla da araştırılmaya başlandı. Elektronik mühendisi olan Savaş, mesleği ve özel yaşamıyla da dikkat çekiyor.

Yemekteyiz Gülcan kimdir? Gülcan Savaş kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

YEMEKTEYİZ GÜLCAN SAVAŞ NERELİ?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmacısı Gülcan Savaş’ın memleketi de izleyiciler tarafından merak ediliyor. Eskişehirli olduğu belirtilen Gülcan Savaş, yarışmaya katılmasıyla birlikte kişisel hayatına dair ayrıntılarla da araştırılmaya başlandı. Yarışmadaki performansıyla dikkat çeken Savaş’ın mutfakta nasıl bir sonuç elde edeceği merak ediliyor.

Yemekteyiz Gülcan kimdir? Gülcan Savaş kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

YEMEKTEYİZ GÜLCAN SAVAŞ NE İŞ YAPIYOR?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmacısı Gülcan Savaş’ın mesleği de merak edilen konular arasında yer alıyor. Hakkında yayımlanan bilgilere göre 44 yaşındaki Savaş, elektronik mühendisi olarak çalışıyor. Yarışmaya katılmasıyla birlikte mesleği ve günlük yaşamı da araştırılan Gülcan Savaş’ın mutfaktaki performansı izleyiciler tarafından takip ediliyor.

Yemekteyiz Gülcan kimdir? Gülcan Savaş kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmasına katılan Gülcan Savaş, 44 yaşında ve elektronik mühendisi olarak çalışıyor. Eskişehirli olan ve bir çocuk annesi olduğu belirtilen yarışmacı, mutfaktaki performansıyla izleyicilerin merak ettiği isimler arasında yer alıyor. Gülcan Savaş’ın yarışma boyunca hazırlayacağı yemekler ve rakiplerinden alacağı puanlar, haftanın sonuçları açısından önem taşıyor.

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ETİKETLER
#Zuhal Topal
#Yemekteyiz
#Eskişehir
#Gülcan Savaş
#Elektronik Mühendisi
#Biyografi
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