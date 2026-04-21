TV8'in fenomen yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 3. günü tezgah başına geçen Ozan Ali Korkut, Pazartesi günü itibarıyla izleyicinin beğenisini kazandı. Arama motorlarında 'Yemekteyiz Ozan Ali Korkut kimdir?, 'Ozan Ali ne iş yapıyor, aslen nereli?' gibi sorular sıkça araştırılıyor. Özellikle mesleği ile dikkatleri üzerine çeken Ozan Ali Bey'in yarışmadaki performansı da heyecanla bekleniyor. İşte Yemekteyiz 20-24 Nisan haftasında yarışan Ozan Ali Korkut'a dair merak edilen tüm detaylar...

Özetle

HABERİN ÖZETİ Yemekteyiz Ozan Ali Korkut kimdir, kaç yaşında? Ozan Ali Korkut ne iş yapıyor? TV8'de yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının 3. günü yarışmacısı Ozan Ali Korkut, izleyicinin beğenisini kazandı. Ozan Ali Korkut, 35 yaşında ve İstanbul Beykoz'dan yarışmaya katılıyor. Aslen Erzincanlı olan Ozan Ali Korkut, büyük ödülü kazanması durumunda tüm parayı bağışlayacağını belirtti. Ozan Ali Korkut, alaylı bir yapımcı ve yönetmen olarak görev yapıyor. Lise yıllarında çektiği kısa filmle ödüle layık görülen Ozan Ali Korkut, sanatçı bir aileden geliyor. Yemekteyiz'in 20-24 Nisan haftasında yarışan isimlerden biri Ozan Ali Korkut.

YEMEKTEYİZ OZAN ALİ KORKUT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ozan Ali Korkut Yemekteyiz yarışmasına İstanbul Beykoz'dan katılıyor. 35 yaşındaki yarışmacı, sunumlarda hem estetiğe hem de Anadolu'nun yöresel tatlarına dikkat çekiyor. Sebze ve et yemekleri konusunda olan kendine güveniyle de rakiplerini gözünü daha şimdiden korkutmuş durumda.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 2. gün yarışan Ozan Ali Korkut, aslen Erzincanlıdır. Büyük ödülü alması durumunda tüm parayı bağışlayacağını söyleyen 2. gün yarışmacısı Ozan Ali Bey, bu düşüncesiyle de büyük takdir topladı. Şimdi tüm gözler Cuma günü yapılacak oylamada Ozan Ali Bey'in kaç puan alacağına çevrildi.

OZAN ALİ KORKUT NE İŞ YAPIYOR?

TV8'in yıllardır soluksuz izlenen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yeni hafta birbirinden keyifli ve iddialı yarışmacılarla başladı. Haftanın tam ortasında rakiplerine meydan okuyan isim ise Ozan Ali Bey oldu.

Yemekteyiz'de sergilediği ağırbaşlı ve tam isabet yorumlarıyla dikkatleri üzerine çeken Ozan Ali Korkut, aslında alaylı bir yapımcı ve yönetmen.

35 yaşındaki Erzincanlı yarışmacı, genç yaşına rağmen, mesleğinde oldukça başarılı bir isim. Lise yıllarında çektiği kısa filmle ödüle layık görülen Ozan Ali Bey, kariyerini de bu alanda şekillendirmeye karar vermiş.

Sanatçı bir aileden gelen Yemekteyiz 3. gün yarışmacısı Ozan Ali Bey'in kendi gününde özellikle sunumu dikkat çekeceği düşünülüyor.

YEMEKTEYİZ 20-24 NİSAN KİMLER YARIŞIYOR?

Yemekteyiz yarışmasında 20-24 Nisan haftasında büyük ödül 200 bin TL için yarışacak yarışmacılar aşağıdaki gibidir;