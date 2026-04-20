Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 20-24 Nisan haftası yeni yarışmacılarıyla TV8 ekranlarında devam ediyor. Bu haftanın kuşkusuz en dikkat çeken ismi Tatiana Baysal oldu. Tatiana Hanım, hem duruşuyla hem de sivri yorumlarıyla izleyicinin radarına girmeyi başarırken, Tatiana Hanım'a dair detaylar da araştırılıyor. Peki Yemekteyiz 2. gün yarışan ismi Tatiana Baysal kimdir, kaç yaşında? Tatiana aslen nereli, Türk mü? İşte Yemekteyiz'in dikkat çeken yarışmacısı Tatiana Hanım'a dair merak edilen soruların tüm cevapları...

Özetle

HABERİN ÖZETİ Yemekteyiz Tatiana Baysal kimdir, Türk mü? Yemekteyiz Tatiana mesleği nedir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 20-24 Nisan haftası yarışmacılarından Tatiana Baysal, Rus asıllı olması, 47 yaşında ve 2 çocuk annesi olmasıyla dikkat çekiyor. Tatiana Baysal aslen Rusyalıdır. 47 yaşındadır ve 2 çocuk annesidir. Mesleği Make-up Artist'tir. Spora düşkünlüğü ve menülerde kaloriye dikkat etmesiyle bilinmektedir. İlk gün yarışmacısı Kezban Hanım'ın menüsünü 'fazla abartı' bulmuştur. Haftanın en iddialı isimlerinden biri olarak gösterilmektedir.

YEMEKTEYİZ TATİANA BAYSAL KİMDİR, TÜRK MÜ?

TV8'in en çok izlenen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftada heyecanı zirve yaptı. İlk günden tansiyonun yükseldiği yarışma programında Tatiana Baysal, bu haftanın en renkli yüzleri arasında yerini aldı. Uzun yıllar Türkiye'de yaşayan Tatiana aslen Rusyalı.

Tatiana Baysal, 47 yaşındadır ve 2 çocuk annesidir. Sosyal hayatında spora olan düşkünlüğü ile bilinen Tatiana, menülerde fazla kaloriye de dikkat etmekte. İlk gün yarışmacısı Kezban Hanım'ın menüsünü fazla abartı bulan Tatiana Hanım, 'Yaza giriyoruz, dikkat etmek gerekiyor' diyerek, fiziğe ve dış görünüşe de ne kadar önem verdiğini kanıtlamış oldu.

Tatiana Baysal'ın kendi gününde ise Rusya mutfağına da yer vereceği düşünülüyor. Haftanın en güçlü şampiyon adayları arasında gösterilen Tatiana Baysal'ın 200 bin TL'yi alıp almayacağı ise merak konusu.

YEMEKTEYİZ TATİANA MESLEĞİ NEDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de tarzı ve düşünceleriyle öne çıkan Tatiana, Rusyaya özgü şivesiyle, oldukça sempatik bulundu.

Yaptığı işle de merak konusu olan Tatiana Baysal'ın mesleği ise Make-up Artist. Hayatını makyaj sanatçısı olarak geçindiren Tatiana Hanım, estetik bakış açısını kendi mutfağına da yansıtmayı planlıyor.

Yaptığı yorumlarda da özellikle sunuma değer veren Tatiana Hanım, 20-24 Nisan haftasının en iddialı ismi olarak Yemekteyiz'de yerini aldı.

YEMEKTEYİZ 20-24 NİSAN KİMLER YARIŞIYOR?

