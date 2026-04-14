TV8'in kazandıran yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de her Cuma bir kişiye 200 bin TL gidiyor. Her hafta 5 farklı yarışmacı Yemekteyiz villasına gelerek, büyük ödül için kıyasıya rekabet ediyor. Yemekteyiz'in 13-17 Nisan haftasında 5. gün mutfaktaki isim ise Mustafa Bey oldu. Mustafa Hüseyinoğlu, final günü tüm dengeleri değiştirebilecek iddiasıyla izleyiciden de tam puan aldı. Peki Yemekteyiz Mustafa Hüseyinoğlu kim, kaç yaşında ve aslen nereli? Yemekteyiz Mustafa mesleği nedir? Detaylar ise haberimizde...

HABERİN ÖZETİ Yemekteyiz Mustafa Hüseyinoğlu kimdir? Yemekteyiz Mustafa mesleği nedir? TV8'de yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının 13-17 Nisan haftasında final gününde yarışan Mustafa Hüseyinoğlu hakkında bilgiler yer almaktadır. Mustafa Hüseyinoğlu, 25 yaşında bir öğrencidir. Azerbaycan kökenli olup Bursa'da doğup büyümüştür. Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi ve freelance model olarak çalışmaktadır. Yemekteyiz'in 13-17 Nisan haftasında yarışan isimler Yusuf Yetişen, Defne Kocaoğlu, Fatma Kök, Pınar Akgün ve Mustafa Hüseyinoğlu'dur. Geçen hafta haftanın kazananı 40 puanla Ahmet Bey olmuş ve 200 bin TL'yi kazanmıştır.

YEMEKTEYİZ MUSTAFA HÜSEYİNOĞLU KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in final günü mutfakta tüm hünerlerini sergileyecek isim Mustafa Bey oldu. Mustafa Hüseyinoğlu henüz 25 yaşındadır ve öğrencidir.

Kökleri Kafkasya'nın topraklarına dayanan Mustafa Bey, Azerbaycanlıdır. Ancak Bursa'da doğup büyüyen Mustafa Bey, hedefleri ve çok yönlü kişiliği ile yarışmanın ilk günü büyük beğeni kazandı.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programına İstanbul Beykoz'dan katılan Mustafa Bey, özellikle sunuma, menü uyumuna ve yemeklerin besin değerlerini titizlikle değerlendireceğini söyledi.

YEMEKTEYİZ MUSTAFA MESLEĞİ NEDİR?

Yemekteyiz'in dikkat çeken ismi Mustafa Bey, Hukuk Fakültesi'nde son sınıf öğrencisi. Avukatlık yolunda ilerleyen Mustafa Bey, aynı zamanda freelance model olarak da çalışıyor. Reklam çekimlerinde ve kampanya yüzlerinde boy gösteren Mustafa Hüseyinoğlu, ünlü isimlerden de oyunculuk eğitimi almıştır.

YEMEKTEYİZ 10 NİSAN 200 BİN TL'Yİ KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de geçen Cuma haftanın kazanan ismi Ahmet Bey olmuştu. Ahmet Bölüç olukça yüksek bir sayı olan 40 puanla yarışmadan birinci ayrıldı. Afyonkarahisarlı olan Ahmet Bey 10 Nisan Cuma günü rakiplerini geride bırakarak 200 bin TL'nin sahibi oldu.

YEMEKTEYİZ 13-17 NİSAN HAFTASINDA KİMLER YARIŞIYOR?

TV8'in her hafta 200 bin TL dağıtan yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 13-17 Nisan haftasında yarışacak isimler ise şu şekilde;