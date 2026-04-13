TV8'in fenomen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın ilk günü yarışan isim netleşti. Sosyal medyada gündem olan Yusuf Yetişen, Yemekteyiz 13-17 Nisan haftasına damga vurmaya hazırlanıyor. El lezzetine çok güvenen Yusuf Bey, izleyiciden de daha ilk günden tam puan aldı. Peki Yemekteyiz Yusuf Yetişen kimdir, ne iş yapıyor? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yusuf Bey, aslen nerelidir? İşte detaylar...

Özetle

HABERİN ÖZETİ Yemekteyiz Yusuf kimdir, mesleği nedir? Yemekteyiz Yusuf Yetişen aslen nerelidir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 13-17 Nisan haftasının ilk günü yarışan Yusuf Yetişen, mesleği, memleketi ve aldığı puanlarla gündem oldu. Yusuf Yetişen, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 13-17 Nisan haftasının ilk günü yarıştı. 52 yaşında ve aslen Aksaraylı olan Yusuf Yetişen, İstanbul Altınşehir'den yarışmaya katılıyor. Yusuf Bey, hurdacılık ve geri dönüşüm mesleğiyle uğraşıyor ve 30 yıllık eşiyle birlikte yarışmaya katıldı. Yemekleri eleştirilen Yusuf Bey, rakiplerinden düşük puanlar aldı ve gün sonunda Pınar, Defne, Fatma ve Mustafa'dan dörder puan aldı. Yarışmanın 13-17 Nisan haftasında Yusuf Yetişen'den sonra Defne Kocaoğlu, Fatma Kök, Dınar Akgün ve Mustafa Hüseyinoğlu yarışacak.

YEMEKTEYİZ YUSUF KİMDİR, MESLEĞİ NEDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de ilk gün yarışan Yusuf Bey, yarışmaya Mustafa bey ile yaptığı tartışmayla damga vurdu. Yemekleri rakip yarışmacılar tarafından eleştirilen Yusuf Bey'in üslubu ve eleştirilere tepkisi saygısızca bulundu.

Masada gerilimin zirve yaptığı Yemekteyiz'de sert çıkışlarıyla dikkat çeken Yusuf Bey, diğer yarışmacılarla girdiği tartışmalarla yarışma boyunca ekran başındakileri şaşkına uğrattı.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 13-17 Nisan haftasında ilk gün yarışarak olumsuz eleştiriler alan Yusuf Yetişen, iddialı bir menüyle programa başlamasına rağmen, eleştiri oklarının hedefi olmuştur. Hamur işlerinde iyi olduğunu söyleyen Yusuf Bey'in tatlısı ise beğenilmedi.

Yarışmaya eşiyle beraber katılan Yusuf Bey hurdacılık ve geri dönüşüm mesleğiyle uğraşıyor. Eşiyle Yemekteyiz stüdyosuna giren Yusuf Bey; 'Eşim sizi görmeden gitmek istemedi' diyerek, 30 yıllık eşiyle beraber kendisini tanıttı. 4 çocuğu bulunan Yusuf Yetişen yarışmada tartışmaların merkezinde olsa da çok sakin bir kişiliğe sahip olduğunu ifade etti.

YEMEKTEYİZ YUSUF YETİŞEN ASLEN NERELİDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 1. günü yarışan ismi Yusuf Bey aslen Aksaraylıdır. 52 yaşında olan yarışmacı İstanbul Altınşehir'den yarışmaya katılıyor. Günün sonunda verilen puanlarla motivasyonu düşen Yusuf Bey'in Cuma günü kaçıncı sırada olacağı ise merak konusu.

YEMEKTEYİZ YUSUF KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de rakip yarışmacılardan oldukça düşük puan alan Yusuf Bey'in gün sonu toplam puanı şu şekilde;

Pınar - 4

Defne - 4

Fatma - 4

Mustafa - 4

YEMEKTEYİZ 13-17 NİSAN HAFTASINDA KİMLER YARIŞIYOR?

Her Cuma toplam 200 bin TL büyük ödül dağıtan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 13-17 Nisan haftasında yarışan yarışmacıları ise gün ve gün şu şekilde;