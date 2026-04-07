Yemekteyiz Elif Coşkun kimdir, aslen nereli? Yemekteyiz Elif Coşkun evli mi?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in finale bir gün kala mutfağa girecek isim belli oldu. Elif Coşkun, yarışmaya adım attığı dakikadan beri, izleyicinin merak ettiği isimler arasında yer alıyor. Arama motorlarında 'Yemekteyiz Elif kimdir, kaç yaşındadır?', 'Yemekteyiz Elif mesleği nedir, evli mi?' soruları sıklıkla arama motorlarında cevap arıyor. İşte Yemekteyiz'in dikkat çeken yarışmacısı Elif Coşkun hakkında merak edilen tüm detaylar...

YEMEKTEYİZ ELİF COŞKUN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Elif Hanım yarışmaya İstanbul Esenler'den katılıyor. Aslen ise Yozgatlıdır. 39 yaşında olan yarışmacı, ev hanımıdır.

Elif Coşkun azmi ve çalışkanlığıyla Yemekteyiz'de öne çıkan isimler arasında yer almıştır. Kendi gününde de Yozgat'ın yöresel tatlarına yer vereceği düşünülen Coşkun'un, Cuma günü 200 bin TL'yi alıp almayacağı ise şimdiden merak konusu.

YEMEKTEYİZ ELİF COŞKUN EVLİ Mİ?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 4. gün mutfakta ter dökecek isim Elif Coşkun oldu. 6-10 Nisan haftasına yaptığı yorumlarla damga vuran Elif Hanım, masa düzeninden, misafirperverliğe kadar her detayı titizlikle değerlendiriyor.

4 çocuk annesi olan yarışmacı eşinden kısa süre boşanmış. Ancak yarışma boyunca eşinden özgüyle bahseden Elif Hanım, ayrıldığı eşiyle çocukları için sık sık bir araya gelerek, aile birliğini sürdürmeye devam ediyor.

Bu davranışıyla Zuhal Topal'dan takdir kazanan Elif Hanım, 'Eşim çok iyi bir babadır. Ayrılsak bile beraberiz' diyerek, aralarındaki bağa dikkat çekmiştir.

YEMEKTEYİZ 3 NİSAN CUMA 200 BİN TL'Yİ KİM ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışması Her Cuma 200 bin TL büyük ödül dağıtmaya devam ediyor. Geçen Cuma Yemekteyiz'in kazanan ismi ise Artvinli Yusuf Güven olmuştu.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 3. gün yarışan Yusuf Güven toplam 34 puan alarak haftayı birinci olarak kapattı ve 200 bin TL'yi alarak yarışmadan ayrıldı.