Yemekteyiz Yusuf Güven kimdir, aslen nereli? Yemekteyiz Yusuf Güven mesleği nedir?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 200 bin TL'lik büyük ödül her Cuma yapılan final günüyle sahibini buluyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın yeni yarışmacıları da Pazartesi günü itibarıyla netleşti. Yemekteyiz 30 Mart - 3 Nisan haftasının iddialı yarışmacıları arasında Yusuf Güven yer alıyor. Yusuf Bey'in rakip yarışmacı Ece Hanım'a yönelik yorumları hem yarışmacıların hem Zuhal Topal'ın hem de izleyicinin dikkatini çekerken, Yusuf Güven'in özel hayatı da mercek altına alınmış durumda. Peki Yemekteyiz Yusuf Güven kimdir, memleketi neresi ve ne iş yapıyor? Yemekteyiz Yusuf evli mi, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

YEMEKTEYİZ YUSUF GÜVEN KİMDİR, ASLEN NERELİ?

Yemekteyiz'de 3. gün mutfakta 200 bin TL için tüm hünerlerini gösterecek olan isim Yusuf Bey, 30 yaşındadır ve aslen Artvinlidir.

Yarışmaya Ankara'dan katılan Yusuf Bey, sakin ve düzenli bir yaşamı benimsemiş. Köpekleri çok seven ve evinde köpek besleyen Yusuf Bey, eğer Cuma günü 200 bin TL'nin sahibi olursa seyahate çıkmayı planlıyor.

Karadenizli olan Yusuf Güven tulumu çok sevdiğini ve kendi gününde tulum günü yapmak istediğini söyleyerek, izleyiciyi şimdiden heyecanlandırdı. Bununla beraber muhlama yemeği yapma konusunda kendisine çok güvenen Yusuf Bey'in menüsünde bu yöresel tadın yer alıp almayacağı da şimdiden merak ediliyor.

YEMEKTEYİZ YUSUF GÜVEN MESLEĞİ NEDİR?

Yemekteyiz'in sosyal medyada yoğun ilgi gören yarışmacısı Yusuf Güven iç mimardır. Eğitimini özel bir üniversitede tamamlayan yarışmacı, mezun olduktan sonra askerliğini yapmış ve henüz aktif olarak iş hayatına atılmamış. İleride ise kariyerini iç mimarlık alanında ilerletmeyi düşünüyor.

YEMEKTEYİZ'DE YUSUF GÜVEN RÜZGARI

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de Pazartesi günü itibarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Yusuf Bey, ilk gün yarışmacısı Ayten Hanım'ın çorba yorumlarıyla gündeme geldi. Rakip yarışmacılardan Ece Hanım'ın çorbaya yaptığı yorum için 'Ağız tadına güveniyorum' diyerek, centilmen yaklaşımıyla Zuhal Topal'ın da takdirini kazanmıştır.

ZUHAL TOPAL’LA YEMEKTEYİZ 30 MART - 3 NİSAN HAFTASINDA KİMLER YARIŞIYOR?



Yemekteyiz 1. Gün yarışan yarışmacısı – Aynur Hanım

Yemekteyiz 2. gün yarışan yarışmacısı – Ali Maral

Yemekteyiz 3. gün yarışan yarışmacısı – Yusuf Güven

Yemekteyiz 4. gün yarışan yarışmacısı – Emel Karaaslan

Yemekteyiz 5. gün yarışan yarışmacısı – Ece Aydınak