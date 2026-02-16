Menü Kapat
Editor
Editor
 Canan Okur

Yemekteyiz Fatma İpekoğlu kimdir, kaç yaşında? Rizeli yarışmacı ekranlara damga vurdu!

TV8'in fenomen yarışamsının yeni yarışmacıları Yemekteyiz mutfağında yerini aldı. Haftanın ilk günü yarışan Fatma Hanım ise daha ilk dakikadan izleyicinin radarına girmeyi başardı. Peki Yemekteyiz Fatma İpekoğlu kimdir, yaşı kaç? Yemekteyiz Fatma Hanım aslen nereli? İşte detaylar...

Yemekteyiz Fatma İpekoğlu kimdir, kaç yaşında? Rizeli yarışmacı ekranlara damga vurdu!
16.02.2026
16.02.2026
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in yeni haftasında birbirinden iddialı yarışmacılar sofrada yerini aldı. Yemekteyiz'in 16 - 20 Şubat haftasında yarışacak Fatma Hanım ise kendine has tarzı ve üslubuyla izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz Fatma İpekoğlu kimdir, kaç yaşında? Fatma İpekoğlu evli mi, mesleği nedir? İşte Yemekteyiz'e dair merak edilenler...

YEMEKTEYİZ FATMA İPEKOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz hafta içi her gün ekranlarında tüm hızıyla devam ediyor. Milyonları ekran başına kilitleyen Yemekteyiz'de 16 ila 20 Şubat arasında yarışan, 1. gün yarışmacısı Rizeli Fatma Hanım izleyicinin ilk dakikalarından itibaren dikkatini çekmeyi başardı.

Yemekteyiz Fatma İpekoğlu kimdir, kaç yaşında? Rizeli yarışmacı ekranlara damga vurdu!

Arama motorlarında 'Yemekteyiz Fatma kimdir, kaç yaşında?', 'Yemekteyiz Fatma aslen nereli?' gibi sorular çok fazla araştırılıyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 1. gün yarışan Fatma Hanım, 62 yaşında olup 3 çocuk annesidir.

Yemekteyiz Fatma İpekoğlu kimdir, kaç yaşında? Rizeli yarışmacı ekranlara damga vurdu!

Aslen Rizeli olan yarışmacı, mutfak deneyimine ve el lezzetine oldukça güveniyor. Rizenin meşhur lezzetlerine Yemekteyiz menüsünde yer veren Fatma Hanım'ın Cuma günü kaç puan alacağı şimdiden merak konusu.

Yemekteyiz Fatma İpekoğlu kimdir, kaç yaşında? Rizeli yarışmacı ekranlara damga vurdu!

YEMEKTEYİZ FATMA HANIM'IN MENÜSÜNDE NELER VAR?

Fatma Hanım'ın Zuhal Topal'la Yemekteyiz'e özel hazırlamış olduğu menüsünde yok yok... İşte Fatma İpekoğlu'nun Yemekteyiz menüsü...

Mantı

Ev yapımı tarhana çorbası

Yemekteyiz Fatma İpekoğlu kimdir, kaç yaşında? Rizeli yarışmacı ekranlara damga vurdu!

Beğendi yatağında domates soslu pirzola

İnce kıyım roka salatası

El açması baklava

Yemekteyiz Fatma İpekoğlu kimdir, kaç yaşında? Rizeli yarışmacı ekranlara damga vurdu!

YEMEKTEYİZ 13 ŞUBAT 2026 CUMA KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz, başarılı sunucu Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarına damga vurmaya devam ediyor. Her Cuma 200 bin TL kazandıran yarışmada, tüm hafta büyük bir titizlikle tabaklar ve lezzetler değerlendiriliyor. Hem Zuhal Topal'ın hem de yarışmacıların birbirine verdiği puanlar, haftanın birinci olan ismini belirliyor.

Yemekteyiz Fatma İpekoğlu kimdir, kaç yaşında? Rizeli yarışmacı ekranlara damga vurdu!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 13 Şubat Cuma günü haftanın kazanan ismi ise Serkan Bey oldu. Serkan Erkılıç toplam 43 puan alarak 200 bin TL'nin sahibi oldu.

Yemekteyiz Fatma İpekoğlu kimdir, kaç yaşında? Rizeli yarışmacı ekranlara damga vurdu!

YEMEKTEYİZ 13 - 20 ŞUBAT KİMLER YARIŞIYOR?

Zuhal Topal'ın yeni haftasında hangi yarışmacıların hangi gün yarıştığı da izleyici tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Yemekteyiz'de bu hafta yarışan isimler...

Yemekteyiz Fatma İpekoğlu kimdir, kaç yaşında? Rizeli yarışmacı ekranlara damga vurdu!

1. gün Fatma İpekoğlu

2. gün Fatime Sultanzade

3. gün Aynur Şengül

4. gün Levent Bülbül

5. gün Efe Efeoğlu

